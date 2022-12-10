优化《德军总部：新血脉》等游戏，AMD 发布 AMDVLK 2022.Q4.3 驱动更新

IT之家 12 月 10 日消息，在 Radeon RX 7900 系列显卡正式上架发售之前，AMD 于今天发布了 AMDVLK 2022.Q4.3 驱动版本更新。AMDVLK 是 AMD 推出的开源 Vulkan 驱动，能够在 Linux 平台上开启光线追踪等新特性。

AMDVLK 2022.Q4.3 驱动更新并未明确表示会支持基于 RDNA3 的 Radeon RX 7000 系列显卡，但预估会增加相关代码。

IT之家了解到，本次驱动更新主要优化了性能，对《德军总部：新血脉》（Wolfenstein: Youngblood）、《全面战争：三国》（Total War: Three Kingdoms）等多款游戏进行了优化。

AMDVLK 驱动通过引入 DXVK 和 VKD3D-Proton 对 Vulkan 游戏进行加速，从而提升 Linux 平台上运行 Linux / Windows 游戏的性能表现。

AMDVLK 2022.Q4.3 版本还更新了 Vulkan API 1.3.235 标头，修复了《毁灭战士：永恒》中的卡顿问题，修复了 RADV 存在的情况下使用 AMDVLK 的 Dota 2 问题。