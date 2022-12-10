成功启用 3D 加速，Asahi Linux 宣布首个适配 Apple Silicon 的 GPU 驱动程序

IT之家 12 月 10 日消息，Asahi Linux 开发团队宣布取得巨大突破，可以在 Apple Silicon 芯片上原生启动图形加速。Asahi Linux 目标是将 Linux 发行版本移植到 Apple Silicon 芯片上，让 M1 / M2 芯片的 Mac 设备也能运行 Linux 发行版本。

在一篇由开发者阿丽莎・罗森斯韦格（Alyssa Rosenzweig）和 Asahi Lina 签署的官方博客文章中，Asahi Linux 团队表示成功为 Apple Silicon 启用 3D 加速。IT之家了解到，Asahi Lina 是油管频道主播，因在 YouTube 上直播 Asahi Linux 的开发而吸引了不少粉丝。

在该博文中写道：

在过去的两年里，我们一直在努力为大家带来这个新的驱动程序。对于该驱动的问世我感到非常自豪。虽然它依然是个 Alpha 版本，但是这个驱动已经初具雏形，可以流畅运行桌面体验和一些游戏。

虽然 Apple Silicon 图形加速不能与一些较新的库配合使用，但 Asahi Linux 可以运行一些游戏，如《雷神之锤 III 竞技场》（Quake 3）和《Neverball》。它还可以利用 Linux 桌面环境的加速功能，使其看起来更流畅，并使透明等眼球效应发挥作用。