晒单返百元 E 卡！双 12 买电脑认准 AMD 锐龙，最低只要 3999！

对于剁手党来说，每年最后两个月都是十分让人期待的，先是 11.11 狂欢大促，然后 12.12 购物节又接踵而至。而每逢大促季，电脑笔记本都是非常热门的产品，今年 12.12 自然也不例外。如果你想趁今年双 12 入手一台新的笔记本，那么最近由 AMD 和京东联手举办的“12.12 买电脑，选锐龙”活动就千万不要错过。

具体来说，即日起到 12 月 13 日的活动期间，在 AMD 京东官方旗舰店活动页面下单购买锐龙笔记本产品，并晒图评论，可返 100 元京东 E 卡，整体限量 3000 张，先到先得。同时活动期间还可享受以旧换新至高补贴 1000 元的福利。总之，这个双 12，买电脑选锐龙，大核配大显，让你无论办公还是娱乐都有更好的体验。

大家可点击下方链接前往活动会场：

移动端 | PC 端

这里，IT之家首先为大家精心挑选了几款尤为值得入手的搭载 AMD 锐龙 5000 系列活动产品推荐给大家，在搭载 AMD 锐龙 6000 系列笔记本畅销的元年，也有诸多 5000 系列的机型正在活动当中。如果大家还没想好具体买哪款，不妨参考IT之家的这份清单。

惠普战 66 五代锐龙版

首先为大家推荐的是一款高性能轻薄商务本，惠普战 66 五代锐龙版，这款笔记本搭载的是基于 Zen 3 架构的 AMD 锐龙 7 5825U 处理器，这款处理器为锐龙 7 5800U 的升级版，7nm 制程，全大核设计，拥有 8 核心 16 线程，基础频率 2.0GHz，最大加速时钟频率至高 4.5GHz，三级缓存为 16MB，TDP 功耗为 15W，拥有卓越性能与处理速度，轻松搞定大型办公软件与多任务处理切换。在保持低噪音和舒适温度的前提下，实现更充分持久的性能释放。

另外这款轻薄本可升级 32GB 双通道内存，还有双固态硬盘插槽，轻松应对 Adobe / CAD / 大数据 / 虚拟机网络等大内存需求。

屏幕方面，惠普战 66 五代锐龙版搭载 14 英寸四面窄边全面屏，100% sRGB 高色域，专业设计色彩还原度高，配合 400 尼特亮度防眩光，户外、高光环境下使用带来更佳视觉体验。同时这块屏幕还有低功耗属性，功耗低至 1W，助力整机实现 20.5 小时的基准续航。

惠普战 66 五代在外观上还升级 D 面金属覆盖，散热更加全面。高强度铝合金 A / C / D 面让整机更显质感的同时，具备更高耐磨性，同时触控板边缘采用钻石切割工艺，尽现金属光泽。这款轻薄本机身轻至 1.38kg，通勤旅行更轻松。还有 180° 开合角度，让你会议分享角度随需而变，全方面分享更顺手。

这款全新惠普战 66 五代锐龙版目前可享受限时秒杀价 4499.9 元，评论晒单还能限量赠送惠普原装包鼠套装，活动时间有限，感兴趣的小伙伴赶紧入手吧。

华硕无畏 14 OLED 版

接下来同样是一款高性能轻薄本，来自华硕的无畏 14。这款轻薄本采用的是 AMD 锐龙 7 5800H 处理器，同样基于 Zen 3 架构，8 核心 16 线程全大核加持，基础频率 3.2GHz，最大加速频率至高 4.4GHz，配备 8 核心 2000MHz Radeon Graphics 集显，强劲动力，带来超猛性能，无论工作还是娱乐，展现十足的运算实力。

内存方面，这款轻薄本配备 16GB 3200MHz DDR4 内存和 512GB PCle NVMe SSD，让笔记本高速运转，多任务处理得心应手。

华硕无畏 14 还搭配了一块 14 英寸的 2.8K 90Hz OLED 华硕好屏，其不仅有 100% P3 影院级广色域，更具出厂校色、10.7 亿色彩显示，展现更真实的自然色彩。同时 600 尼特的峰值亮度加上 1000000:1 超高对比度，带领全民进入 HDR 时代。

除了性能强悍，华硕无畏 14 还有更高的颜值。它拥有利落扎实的整机设计，CNC 浮雕精刻 LOGO，充满个性和辨识，个性 Enter 键斜纹装饰触感高级，是时尚界的格调焦点。另外整机重量只有约 1.4kg，足够轻薄便携。

此外，这款轻薄本还有全尺寸人体工学背光键盘，更符合人体工学的全尺寸、长键程、大尺寸键帽的设计，搭配三级亮度调节背光键盘，操作体验十分舒适。

华硕无畏 14 可享活动秒杀价 4199.9 元，是一款性价比颇高的轻薄本性能小钢炮，想要的小伙伴要抓紧时间入手了。

戴尔灵越 14 Pro

下面为大家推荐的是戴尔灵越 14 Pro，这也是一款高性能轻薄本，搭载 AMD 锐龙 5 5625U 处理器，全大核设计，6 核心 12 线程，基础频率 2.3GHz，最大加速频率为 4.3GHz，基于 Zen 3 架构，7nm 制程工艺，三级缓存为 16MB，TDP 功耗为 15W。多软件运行流畅，响应迅速不延迟。同时搭配 16GB 大内存和 512 GB SSD，飞速读取大文件，海量信息任意存。

屏幕方面，这款笔记本搭载 14 英寸 2.2K 分辨率全面屏，300Nits 亮度，16:10 屏幕比例，支持 10 亿色彩显示，让生动色彩跃然入目。同时这块屏幕还有三重护眼科技加持，其通过德国莱茵 Method2 低蓝光认证，针对 LED 发光机制，可有效去除部分波长为 415-455nm 有害蓝光。另外还搭载了 Color Filter 光学滤镜，屏幕表面还有防眩光技术加持，减少强光下使用时引发的视疲劳。

作为一款轻薄本，戴尔灵越 14 Pro 机身轻至 1.54kg，随手入包，去哪都便携：同时还有 54W 大电量续航，外出也可丢下充电器，搭配背光键盘，夜间使用高效便捷，满足不同场景使用需求。翘起式转轴设计，机身微抬，符合人体工学，打字舒适，更利于机器散热。

此外，这款戴尔灵越 14 Pro 还支持 AI 智能优化视讯体验，同时降低背景噪音。Smart Byte 可智能辨别视频流量优先级，快速流畅运行在线视频，让你不会漏掉每个精彩。而 Waves Maxx Audio 音频解决方案，即使在嘈杂的环境中也能随时提供高质量的音频录制和视频直播效果。

戴尔灵越 14 Pro 目前可享活动秒杀价 4699 元，享京东白条 6 期免息，晒单限量返 100 元 E 卡，感兴趣的朋友不要错过。

华为 MateBook D 14 锐龙版

下面这款华为 MateBook D 14 锐龙版小伙伴们可以了解一下，它搭载 AMD 锐龙 5 5500U 处理器，全大核设计，6 核心 12 线程，基础频率 2.1GHz，最大时钟加速频率至高 4.0GHz，行云流水间搞定大事小事，多任务处理游刃有余。同时搭载 AMD Radeon Graphics 显卡，图形处理畅快，助你从容驾驭视频剪辑、图像编辑等工作。

散热方面，华为 MateBook D 14 锐龙版搭载鲨鱼鳍高密度风扇，0.2mm 纤薄 S 形扇叶，双热管设计，整机散热能力飙升。维持高效散热的同时，依然保持安静运行，即使在图书馆，也不会影响他人。

屏幕方面，华为 MateBook D 14 锐龙版搭载 1920x1080 IPS 高清防眩光屏，舒适悦目。14 英寸宽广大视野，在 4.8mm 三面微边框衬托下，更显大气纯净，让你目之所及，一片开阔好风景。同时这款笔记本机身薄约 15.9mm，轻约 1.39kg，让你上手轻盈，携带方便，带上出差或旅行一身轻松。

华为 MateBook D 14 锐龙版还有一大看点，就是支持超级终端，多设备协同打造超级生产力，你可以打开笔记本控制中心，进入超级终端界面，一拉即合，随时选择你想互联的设备，打造超级生产力。比如和手机的多屏协同，通话无需转场，文档自由流转，还能跨端搜索，一步直达。

华为 MateBook D 14 锐龙版目前可享 3999 元活动秒杀价，小伙伴们别错过。

联想超轻薄本 YOGA13s

最后为大家推荐联想超轻薄本 YOGA 13s，这款笔记本搭载 AMD 锐龙 5 5600U 处理器，Zen 3 架构，6 核心 12 线程，基础频率 2.3GHz，至高加速频率 4.2GHz，配备 AMD Radeon Graphics 集显，让创作、游戏、工作、教育、娱乐从未如此淋漓畅快。

外观方面，联想 YOGA 13s 采用全新 Unibody Stamping 4.0 技术，运用多达 20 道复杂工艺匠心打造精致机身，表面阳极处理搭配细腻陶瓷砂，造就出色手感与观感。机身轻至约 1.22kg，最薄处约 13.8mm 随身携带，轻若无物。

联想 YOGA 13s 搭载了一块 2560x1600 分辨率屏幕，观感细腻无边界，16:10 黄金屏幕比例，同时满足工作与娱乐需求，更大视野创造更高效率。同时这块屏幕拥有 100% sRGB 高色域覆盖，呈现真实准确的色彩，还支持杜比视界，DC 调光设计和德国莱茵 TUV 低蓝光护眼认证，贴心呵护眼晴。

另外这款笔记本拥有专业级音响单元，配合专业音效算法带来沉浸式的音效体验，支持杜比全景声。

联想 YOGA 13s 性能和颜值俱佳，目前售价仅为 4199 元，感兴趣的朋友千万别错过了。

以上就是IT之家为大家挑选的笔记本选购清单，当然如果大家想购买其他的笔记本产品，可以前往本次 AMD“买电脑，选锐龙”活动会场，尽情选购自己喜欢的笔记本产品，想要在这个双 12 购买笔记本的同学赶紧行动起来吧。（大家可点击下方链接前往活动会场：

移动端 | PC 端