Omdia 研究：2023 年显示驱动芯片（DDIC）需求预计将同比增长 3%，达到 80 亿颗

IT之家 12 月 10 日消息，据 Omdia 研究报告，随着 2022 下半年需求持续疲软，2022 年显示驱动芯片（DDIC）需求将比 2021 年同比下降 12%，降至 78 亿颗。不过得益于 OLED 领域和车载领域应用的增长，Omdia 预计 2023 年 DDIC 的需求将有所恢复并实现 3% 的年同比增长。

2022 年 DDIC 需求预测：年同比下降 12%

在经历了过去两年的高速增长之后，DDIC 市场在 2022 年面临大幅下滑。根据 Omdia 在《显示驱动芯片市场追踪报告》中的最新预测，预计 2022 年 DDIC 总需求将同比下降 12%，降至 78 亿颗。所有主要应用领域的需求今年都出现了下降，包括笔记本电脑、桌上型显示器、平板电脑、液晶电视和智能手机。占 DDIC 总需求 70% 的大尺寸 DDIC 需求年同比将下降 12%，其中液晶电视需求将下降 12%。中小尺寸 DDIC 方面，智能手机需求预计将下降 17%，中小尺寸 DDIC 的整体需求年同比将下降 12%。

DDIC 厂商最近发布了他们的 2022 年第三季度投资者关系报告。受消费需求大幅下滑的影响，几乎所有 IC 设计公司 2022 年第三季度营收季度环比均出现两位数下滑，毛利率季度环比更是出现 4 个百分点以上的大幅下滑。由于需求疲软和长期协议 (LTA) 的限制，DDIC 厂商的库存在 2022 年第三季度达到峰值。直到 2022 年第二季度，DDIC 厂商才开始减少晶圆代工投片量，但 2022 年第一季度和 2022 年第二季度投产的新晶圆将全部在 2022 年第三季度和 2022 年第四季度生产出来。

图 1：DDIC 年度需求预测

2023 年 DDIC 需求预测：年同比增长 3%

由于占 AMOLED DDIC 总需求 70% 以上的 AMOLED 智能手机和智能手表 DDIC 需求疲软，Omdia 预测 2022 年 AMOLED DDIC 需求也将下降。不过 2023 年，得益于 OLED 电视、OLED 智能手机、OLED 智能手表等领域 DDIC 的需求有所增长，以及 OLED DDIC 在新兴应用领域（如游戏显示面板、笔记本电脑、平板电脑、车用产品）的渗透率不断提升，预计 2023 年 AMOLED DDIC 需求年同比将增长 14%。

IT之家获悉，在液晶面板领域，虽然 2023 年液晶电视面板单位出货量仍将继续下滑，但更大尺寸和更高分辨率的液晶面板将带动液晶电视 DDIC 需求在 2023 年增长 8%。2023 年液晶面板 DDIC 总需求预计将增长 1%。

车载 DDIC 也将在 2023 年带动 DDIC 需求的增长，其中仪表盘显示面板和中控屏显示面板占总需求的 80%。2023 年，车载 DDIC 需求预计年同比将增长 4%。

Omdia 预测 2023 年 DDIC 总需求年同比将增长 3%，达到 80 亿颗。

图 2：显示驱动芯片年度需求预测（按应用）