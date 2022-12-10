7000MB/s读取：致态 TiPlus 7100 固态硬盘 1T 版 609 元大促

致态 TiPlus 7100 固态硬盘发布于 10 月 26 日，该产品采用基于晶栈 Xtacking 3.0 架构的长江存储新一代 TLC 闪存颗粒，1TB 日常售价为 699 元。

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IT之家了解到，长江存储新一代 TLC 闪存颗粒拥有高达 2400MT / s 的单颗芯片接口速度，与上一代相比速度提高 50%；采用无缓设计方案，四通道读速高达 7000MB/s；采用 HMB 机制，无缓存设计也能带来高效运转，配置 SLC Cache 智能缓存；提供 512GB、1TB、2TB 多种版本。

参数方面， 致态 TiPlus7100 顺序读取速度可达 7000MB/s，顺序写入速度可达 6000MB/s，4K 随机读取速度可达 900k IOPS，4K 随机写入可达 700k IOPS。致态 TiPlus7100 1TB 版可达 600TBW 耐用性，官方提供 5 年质保。

此外， 致态 TiPlus7100 采用采用 M.2 2280 单面 PCB 设计，适用于笔记本等设备。

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