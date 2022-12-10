直降 700 元：石头 G10S 自清洁扫拖机器人免息大促

石头 自清洁扫拖机器人 G10S 系列于今年 3 月 22 日发布，售价 4799 元起。

此款现已在京东开启 12.12 预售，叠加售价下方 3000-300 元家电券后，定金 + 尾款实付 4099 元，支持免息服务：点此查看。

石头自清洁扫拖机器人 G10S 系列基站全面进化，集成了自动洗拖布、自动集尘、自动补水、自动抑菌、基站自清洁五项核心功能，而且模块化基站还可选配自动换水、自动烘干功能。

此外，全新的 Reactive AI 2.0 系统可实现毫米级精准测距与 27 种常见障碍物识别的双重功能，避障能力全面提升。

售价方面，石头自清洁扫拖机器人 G10S 首发价 4799 元，G10S Pro 首发价 5699 元。

5+2 高能基站，解放双手更彻底

据官方介绍，石头 G10S 系列清扫可完成自动集尘，60 天无需人工倒垃圾，解放双手更彻底。针对尘盒内部容易出现的“死角”，启用了双风机集尘设计，实现双维风路，在尘盒内形成“小旋风”，席卷各个角落，在 27000Pa 超强吸力下快速清空尘盒。搭配新一代智能集尘策略，不仅可预判尘盒状态，智能动态调节集尘强度和集尘时长，还能剥离在滤网上沉淀的尘絮，延长滤网寿命。而且石头 G10S 系列尘袋采用“双层预分离防粘层 + 双层微米级过滤熔喷层 + 抗菌防霉层”的“4+1”复合材质，不仅对灰尘、粉尘等过敏原的过滤效率达到 99.5% ，还可以保证长期使用过程中的抗菌效果。灰尘留在尘袋内，尘桶始终保持洁净，尘袋取下时会自动封口，全程不脏手，不接触灰尘中的细菌。

洗拖布是家庭日常清洁中的重要环节，石头科技以用户体验出发设计双动力清洁模组，采用“洗、刷、刮”的方式对拖布进行彻底的清洁，基座内部可喷水的拖布清洁装置通过蠕动泵连接清水箱，在滑轨的带动下，从左至右，再从右至左地往复运动，往返“清水洗、高速刷、加压刮”，最后将污水排净，实现整个清洁的过程。而且还可以“按分区”或“按时间”设置拖布回洗频率，“节水洗 / 日常洗 / 深度洗”三种模式按需选择。

此外，拖布清洁装置下方装有自清洁刮条，当装置自右向左运动时，刮条并不刮水；当装置自左向右时，刮条将污水及部分固体污物由左至右地刮入水槽中，起到了清洁基座的作用，减少用户维护成本。

如果机器人没有自带水箱，拖布上的水量则无法控制，水量越来越少，擦地效果也会越来越差。石头自清洁扫拖机器人 G10S 系列不但机身自带水箱，同时能够在基座的配合下，自动为水箱补水，确保机器人在每次出桩拖地前，水箱的水充足。既能恒湿擦地、保证擦地效果，又无需手动维护。

如今我们正处疫情特殊时期，地面除菌问题备受关注，石头 G10S 系列搭配超强银离子抑菌功能，让地面清洁做到更安全的全链路抑菌。清水箱中配置了缓释银离子模块，不仅地面细菌有效祛除，更在清水存储、洗拖布和污水回收的过程中，让用户使用更安心。

扫拖实力扎实，清洁高效无忧

对于扫拖机器最关键的扫地和拖地功能，石头 G10S 系列也同步强化升级，石头 G10S 系列新增 Max + 档位，最大吸力提升至 5100Pa，更加适合偏爱深度清扫的用户。外加独具匠心的四连杆悬挂结构，可随地面路况 3D 灵活浮动，让主刷更贴合地面，清洁能力更优秀。新一代主刷全面采用 TPU 软胶材质，配合阿基米德螺旋设计，毛发轻松清理。而且胶刷五长五短的精妙结构，极大降低了主刷上的清扫阻力，清扫地毯时连续高频拍打，大幅提升清洁效果。外加智能动态调速边刷，通过多传感器融合判断，更聪明的解决墙边清扫难题。

石头 G10S 系列搭载可升降拖布与声波震动擦地模组，在不同清洁场景中，可以智能判断抬起或落下拖布支架。声波震动擦地模组模拟电动牙刷和洁面仪工作原理，实现线性横向高频震动，配合升降功能对地面主动覆压强擦，达到人手不可比拟的每分钟 3000 次擦地，对凝固咖啡渍去除率高达 99.99%。全新精细擦地与深度慢拖，对污渍浸润时间更长，充分软化顽固污渍，擦地更细致。会自动抬起的拖布也让拖地性能进化，遇到地毯自动抬起，扫拖机器人仅扫不拖，短毛地毯不易打湿，灵巧越障聪明自主完成清扫任务。不仅如此，为了避免拖布长期闷在基站，独具匠心的为回洗和回充设计了不同方向，洗布时拖布向里，充电时拖布朝外，确保拖布在通风环境下晾干。