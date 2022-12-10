摩托罗拉 Moto X40 手机官方预热：搭载 MAXE 系统调度引擎，myui 5.0 直觉视界，4600mAh 电池

IT之家 12 月 10 日消息，摩托罗拉 moto X40 新品手机将于 12 月 15 日发布。摩托罗拉手机官方近期进行了预热，公布了多项新特性。

moto X40 将搭载骁龙 8 Gen 2 芯片，“重塑能效调教巅峰”。

moto X40 采用 125W 疾速闪充，4600mAh 大电池。重度使用场景续航提升 32%。

moto X40 搭载独立研发的系统调度引擎 MAXE，视频类功耗最高下降 31%，阅读类功耗最高下降 31%，导航类功耗最高下降 22%，大型游戏类能耗比最高提升 6.4%，时延最高减少 17%。

moto X40 还支持 IP68 防水。

IT之家了解到，moto X40 新品搭载最新的 myui 5.0，采用直觉交互 +，从第一印象的视觉做起！新色彩、新逻辑、新形态，给大家一个直觉 + 的系统视界。

目前，型号为 XT2301-5 摩托罗拉 5G 新机已入网工信部，预计为 moto X40。该机重 196 克，拥有 161.3×73.9×8.5mm 机身尺寸，采用 6.67 英寸 1080×2400 OLED 屏幕，支持 10bit 色深与屏下指纹识别。配置方面，moto X40 内置 4950mAh / 4450mAh 电池，后置 50MP+50MP+12MP 三摄组合，支持 4 倍光学变焦。

moto X40 Pro 渲染图