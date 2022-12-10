微软宣布将结束对 Win7/8/8.1 版 Edge 浏览器的支持

IT之家 12 月 10 日消息，本周早些时候，微软发布了 Edge Dev 110 浏览器。更新日志明确表示，微软 Edge 110 将是放弃对 Windows 7、8 和 8.1 支持的第一个版本。现在，微软通过博客文章正式宣布将结束对 Windows 10 之前版本（消费者、企业和服务器 SKU）的 Edge 浏览器支持。

Microsoft Edge 和 WebView2 Runtime（Evergreen 和 Fixed）109 版是最后一个支持 Windows 7、8 和 8.1 的版本。另外，WebView2 SDK 1.0.1519.0 版及以上版本现在需要 Windows 10 或 11 系统。

微软将在 2023 年 1 月 12 日当周发布 Edge 和 WebView2 Runtime 版本 109。微软表示，不愿意抛弃 Windows 7、8 和 8.1 的用户可以继续使用该浏览器和 Runtime。然而，这些产品将不会收到新的功能、安全更新和错误修复。

终止支持适用于旧的消费者 Windows 版本，加上 Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 和 Windows Server 2012 R2。虽然微软放弃了对 Edge 浏览器的支持，但 Internet Explorer 11 将继续得到支持，直到该公司停止支持这些操作系统。

IT之家获悉，微软现在鼓励开发者放弃对 Windows 7 和 8/8.1 的支持。做出这样的决定可能并不容易，但为了确保用户保持安全，继续接收安全更新、新功能和错误 Bug 修复，这是必要的。谷歌已经在督促用户将他们的电脑更新到最新 Windows 版本，其他开发商估计也会效仿。