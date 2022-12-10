B站《三体》动画开播，剧集页播放量累计超 9700 万

IT之家 12 月 10 日消息，《三体》动画今天在哔哩哔哩（简称“B站”）全网独家上线，首周两集连播。该动画改编自作家刘慈欣的系列同名长篇科幻小说，由B站主要出品制作，三体宇宙联合出品，艺画开天联合出品承制。

《三体》动画播出当天，动画站内同时在线观看人数创下B站视频在线人数新高，截至发稿时间，《三体》动画剧集页播放量累计超过 9700 万。

《三体》动画是全球首部播出的《三体》影视化改编作品，原著作者刘慈欣为这部动画进行了开播演讲。在演讲中，他解释了人存在的意义，面向宇宙，人类只是一粒尘埃，但面向自己，宇宙比不上具体的生活。“愿大家在观赏《三体》动画的过程中，也能体会我的感受。宇宙很大，生活更大。”

据介绍，《三体》动画是B站近几年投入最多、量级最大的国创作品，也是目前国产动画市场上最受瞩目的作品。IT之家获悉，在《三体》动画之外，B站也对外宣布了《三体》动画全球共创计划，拟邀请世界各地优秀的动画创作者，一起丰富《三体》动画的内容空间。

B站称，《三体》动画在表现形式上更加自由，与科幻内容更贴合，科幻作品中的高维概念和宏大场景，通过动画技术手段和内容创意可以得到最大程度的实现。

《三体》动画坚持选择中国本土的制作团队进行动画制作，因为中国团队才能充分体现作品中的中国元素和思想内核，《三体》动画是具备中国特色的科幻作品。

从 2018 年B站举办首届国创动画作品发布会至今，B站已累计出品 250 部国创作品，与超过 90% 的中国动画头部制作公司展开合作，打造出《凡人修仙传》《时光代理人》《百妖谱》等系列内容。