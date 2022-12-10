腾讯开悟启动“王者荣耀 AI 开放研究环境”申请，可免费下载 1v1 测试环境 gamecore

IT之家 12 月 10 日消息，此前腾讯“开悟”平台宣布开放“王者荣耀 AI 开放研究环境”申请，面向非商业用途的机器学习算法研究，“开悟”平台将提供业界独有的高复杂度 MOBA 训练环境，助力相关学术领域的前沿探索。

最新开放申请的“王者荣耀 AI 开放研究环境”，包含了王者荣耀 1v1 对战环境与 baseline 算法模型，当前支持 20 位英雄的镜像对战任务以及非镜像类对战任务，尤其适合研究竞争性强化学习中的泛化性与通用性问题。

现在，研究者只需在腾讯开悟平台官网注册账号、提交资料并通过平台审核，即可免费下载王者荣耀 1v1 测试环境 gamecore，在本地进行 AI 相关研究测试。

随着王者荣耀游戏在持续运营中成长迭代，“开悟”平台也将逐步探索并开放更多适用于 AI 研究的游戏测试环境，为 AI 业界面临的“缺乏高挑战测试环境”难题提供全新解决方案。

2019 年，王者荣耀及腾讯 AI Lab 联手打造“开悟”AI 开放研究平台。“开悟”已正式开放王者荣耀 1v1 环境，并对环境进行了易用性封装，提供标准代码与训练框架，让个人用户在资源允许的情况下可以轻松上手分布式训练。

IT之家获悉，本次最新开放申请的“王者荣耀 AI 开放研究环境”在只考虑双方英雄选择条件下，支持 400 种对战子任务，如果算上召唤师技能，将会有 40000 种子任务，这对模型的泛化性有很大挑战，所以尤其适合研究竞争性强化学习中的泛化性与通用性问题。

进一步看，研究模型对不同任务的泛化性，对降低 AI 在不同领域的应用成本至关重要。例如，面对测试环境中的多个任务，如何在有限的资源和时间条件下获得最好的效果，这其中的研究方法论和成果就可以迁移到其他领域，比如机器人不同部位的控制等。

“开悟”是腾讯牵头构建的 AI 多智能体与复杂决策开放研究平台，依托腾讯 AI Lab 和“王者荣耀”在算法、算力、实验场景方面的核心优势，为学术研究人员和算法开发者开放的研究与应用探索平台。

基于“开悟”平台，腾讯将与学界、业界携手，共同利用游戏环境不断提升 AI 能力，并寻找 AI 技术解决更多问题的可能性，在机器人、医疗、工业、交通等领域发挥更大作用。