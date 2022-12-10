《纪元 1800》第四季终章：“新兴世界”及外观 DLC“旧城”组合包现已推出

IT之家 12 月 10 日消息，据育碧官方消息，《纪元 1800》第四季的终章 DLC “新兴世界”现已推出。与此同时，全新外观 DLC“旧城”组合包即将上线。

官方表示，在购买后，玩家可以让自己的城市重现更多中世纪遗风，这些都是之前的《纪元》系列游戏留下的宝贵遗产。

据介绍，玩家在新世界区域可以拥有更多建造空间，还有机会探索马诺拉岛 —— 新世界最大的岛屿。岛上有一条独特的任务线，玩家可以修筑水坝用来发电。玩家还可以探索新世界诞生的第三个新阶层 —— 艺术家。艺术家要求苛刻，并且会把电力和许多新兴的生产链带入到这个崭新的世界。最后，玩家可以利用新建筑，透过升级紧急服务机构进一步提升城市安全水平，还可以建造全新的纪念建筑 —— 大体育场来组织足球锦标赛。

全新的剧本任务“傲慢与商贩”可以让玩家扮演卡希纳女士，逐步了解她过去的经历。该任务会考验玩家的贸易和出口技巧，改变市场行情，还可以让玩家保存新世界最著名的遗物并在南方的海洋上寻找其他失落的宝藏。

《纪元 1800》在推出“新兴世界”的同时，还发布了一次免费的游戏更新，通过推出批量移动功能、重制建筑菜单以及拓展新世界地图池等更新，提升玩家的游玩体验。

IT之家了解到，《纪元 1800》PC 版现已登陆育碧国际商城和 Steam 平台。DLC“新兴世界”支持单独购买，售价 58 元。玩家也可直接购买包含 DLC 内容的第四季通行证，售价 125 元。“旧城”组合包外观需另行购买，价格为 25 元。