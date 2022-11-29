育碧派对游戏《神奇躲避球》明年 1 月 26 日发售

IT之家 11 月 29 日消息，据育碧官方消息，派对游戏《神奇躲避球》将于明年 1 月 26 日发售，届时将会登陆 Nintendo Switch、PlayStation4、Xbox One 以及 PC 平台（育碧国际商城）。此外，游戏还可通过兼容模式在 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 上游玩。

《神奇躲避球》是一款夸张搞怪的派对游戏，玩家可以和亲朋好友一起挑战这款充满乐趣的躲避球游戏。游戏设计了许多种不同的比赛场地和独特的小游戏玩法，在每一轮疯狂的比赛中，玩家都必需想尽办法、动用各种策略才能赢得胜利。

玩家们可以通过线上模式或本地模式考验自己的技巧…… 还有友谊的小船。本地模式最多可供 4 名玩家同台竞技，而 Nintendo Switch 平台最多可供 6 名玩家同时展开较量。玩家也可以参加在线派对，和来自世界各地的朋友们一起体验《神奇躲避球》的奇妙魅力。

IT之家了解到，《神奇躲避球》是一款取材自躲避球的浮夸多人派对游戏，玩家要在能够高度自定义又荒谬到没有极限的游戏世界中，使用搞笑又不公平的战术与滑稽武器来赢得小游戏的胜利。躲避球起源于英国，随着欧洲移民新大陆并在 1900 年左右盛行于美国的一种新兴球类运动。