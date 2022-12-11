研究：咖啡中的一种成分能使半导体运行得更快

IT之家 12 月 11 日消息，根据日本先进工业科学与技术（AIST）研究所的一项研究，一种自然存在于咖啡中的成分可能能够使半导体运行得更快。

研究人员表示，使用咖啡化合物可以将半导体元件中的电流增加多达 100 倍。具体而言，根据他们的工作，电极表面的一层薄薄的咖啡酸促进了有机半导体器件中电流的极大改善。

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根据研究，在电极表面形成咖啡酸薄层后，咖啡酸分子自发地在电极表面排成一排，使电流流速加快。虽然这并不意味着你可以把咖啡洒在你的电脑上就能提高其运行速度，但日本研究人员认为这一突破可能有一些实际应用，其中包括开发完全可持续的有机半导体设备，这些设备有可能完全由生物质衍生的材料制造。

IT之家了解到，虽然有机半导体已经存在，如有机发光二极管（OLED）和有机太阳能电池（OPV），但研究人员指出了处理这些技术对环境的影响。研究人员指出，目前使用的电极修饰层是用来加快半导体内电荷的流动，使用这些材料“可能对水生生物产生不利影响”。

按照研究人员的说法，使用可以完全从植物中提取的咖啡酸，可以减少在半导体生产中使用不可持续的化学品的必要性。AIST 的研究人员希望将这种电极修饰 / 涂层技术应用于上述 OLED 和 OPV 等有机半导体器件，最终目标是使半导体元件和物联网设备完全以可持续的方式制造，并且易于回收利用。