亚马逊要消灭条形码，机器人还能这样用？

北京时间 12 月 11 日消息，机器人也许是未来，但机械臂显然不擅长使用一种古老而又稳定的技术形式：条形码。电商巨头亚马逊本周五表示，条形码很难找到，而且可能会被贴在奇形怪状的产品上，这是机器人无法很好地解决的问题。于是，亚马逊准备消灭掉这项技术。

亚马逊要用机器人灭掉条形码

亚马逊给出的解决方案是：利用亚马逊仓库里物品的图片训练计算机模型。该公司开发了一种摄像头系统，可以逐个监控从传送带上经过的物品，以确保它们与图片相符。最终，亚马逊的人工智能专家和机器人专家希望将这项技术与机器人结合起来，让机器人在拾取和翻转物品的同时识别物品。

亚马逊的人工智能专家必须首先建立一个产品图像库，在这个项目之前，该公司没有理由这样做。图像本身以及有关产品尺寸的数据为早期版本的计算机视觉算法提供了素材，摄像机不断捕捉产品的新图像来训练模型。

“解决这个问题，让机器人可以在不需要查找和扫描条形码的情况下拾取物品并进行处理，这是最根本的，”亚马逊柏林计算机视觉部门的应用科学经理诺塔斯・安东纳克斯 (Nontas Antonakos) 表示，“这将帮助我们更快、更准确地将包裹送到客户手中。”

这个被称为多模式识别的系统不会很快完全取代条形码。亚马逊表示，目前，该系统已在西班牙巴塞罗那和德国汉堡的仓库中投入使用，已经加快了那里处理包裹的时间。这项技术将在亚马旗下各个业务部门共享，所以它未来可能会被用于全食超市或其他亚马逊实体连锁店。

亚马逊表示，该系统的错误率不高，把不正确的商品发送给客户的问题不经常出现。但是考虑到一个仓库一天要处理许多物品，即使是不常见的错误叠加起来也会导致严重误工。

亚马逊算法第一次使用时的准确率在 75% 到 80% 之间，这被亚马逊视为一个不错的开始。亚马逊表示，目前的准确率已达到 99%。该系统在最初使用时遇到了故障，无法捕捉颜色差异。在 Prime Day 促销期间，这个系统无法区分两种不同颜色的 Echo Dots 智能音箱。这些包裹之间唯一的区别是一个蓝色或灰色的小点。经过一些改进后，该识别系统现在可以为其等级分配信心评分 (是否能正确理解意图)，该等级只标记它非常确定不正确的物品。

亚马逊人工智能团队表示，微调多模式识别系统来评估由人处理的产品将是一个挑战，这就是为什么其最终目标是让机器人来处理这些产品的原因。