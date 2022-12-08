亚马逊调整高管层，四人获得晋升

北京时间 12 月 8 日早间消息，据报道，亚马逊 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy）晋升四名高管，当中三位资历较深，一位相对而言是新人。

在亚马逊内部有一个名叫“Steam”的高管团队，四人将会成为团队新成员，Steam 决定亚马逊的前进方向和投资优先事项。最新调整显示，贾西似乎想继续优化服务、物流和设备等部门。

四位新成员的简介如下：

——Steve Boom 担任亚马逊音乐副总裁，他在亚马逊工作了十多年。Steve Boom 原来是一名律师，后来投身科技产业，他曾在哈佛大学法律系求学，曾在几家科技公司任职，比如雅虎。

——Candi Castleberry 担任全球多样化、公平、包容副总裁，去年该职位出现空缺，Candi Castleberry 空投亚马逊扛下重任。之前 Candi Castleberry 在推特任职，职位与亚马逊相似。

——Udit Madan 担任亚马逊运输副总裁，2008 年 Udit Madan 以软件工程师身份成为亚马逊一员，后来不断晋升。

——Rob Williams 担任设备副总裁，他拥有滑铁卢大学计算机工程学学位，2013 年加入亚马逊。

贾西在声明中表示：“每一位都是非常出色的领导者，他们在公司关键职位发挥作用，在他们每一天的领导中都体现出我们公司的领导原则。”

去年贾西成为亚马逊新任 CEO，此后许多高管离开 Steam 团队。例如，最近亚马逊媒体主管 Jeff Blackburn 宣布将于 2023 年年初退休，离开亚马逊。

现在 Steam 团队有 27 名成员，当中包括 4 位女性高管。