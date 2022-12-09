亚马逊发力社交电商：推出类 TikTok 功能

北京时间 12 月 9 日早间消息，据报道，亚马逊将推出一款类似于 TikTok 的服务，便于消费者从精选的图片和视频中购买商品。

这家全球头号电商企业周四宣布了这项名为 Inspire 的新功能。该功能将于 12 月初面向部分美国用户推出，随后几个月向全美用户开放。

亚马逊购物总监奥利弗・麦森奇（Oliver Messenger）说：“用户只要点击几下就可以探索新的产品，或者得到新的购物灵感，这一切都是根据他们的兴趣量身定制的，然后便可在亚马逊上购买这些商品。”

亚马逊长期以来都使用静态产品图片和描述来制作统一的目录，他们一直都希望简化商品发现程序，而不仅仅是让用户主动搜索商品。尽管采取了种种措施，但多数消费者依然不会在其平台上逗留。超过 1/4 的亚马逊购物过程不超过 3 分钟。

社交电商在中国市场流行已久，但在美国却始终未见起色。不过，随着 TikTok 进军电商领域，亚马逊、Alphabet 旗下的谷歌以及 Meta 旗下的 Facebook 和 Instagram 纷纷在各自的服务中增加社交购物功能，但效果喜忧参半。

亚马逊的 Inspire 服务会以灯泡型图标的形式出现在应用中，并将要求购物者选择 20 个以上的兴趣，包括化妆品、宠物和游戏等，然后据此为其定制内容。购物者之后便可购买其他用户、品牌和达人分享的商品。

目前还不清楚 Inspire 是否能够取得成功。亚马逊经常会推出一些实验性的功能，但如果无法成功，他们就会悄然关闭这些功能。