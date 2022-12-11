育碧确认《渡神纪：芬尼斯崛起》将于 12 月 16 日上线 Steam 平台

IT之家 12 月 11 日消息，育碧旗下多款大作已经回归 Steam 平台，例如《刺客信条：英灵殿》《纪元 1880》。育碧动作冒险游戏《渡神纪：芬尼斯崛起》也将在 Steam 重新发售。

目前育碧已经更新了该作的 Steam 页面，确认《渡神纪：芬尼斯崛起》Steam 版将于 2022 年 12 月 16 日发售，但定价暂未公布。本作支持简体中文和中文配音，而且需要绑定 Ubisoft Connect 第三方账户。

IT之家了解到，该作在 2020 年 12 月 3 日正式发售，登陆 PS5、Xbox Series X / S、PS4、Xbox One、Nintendo Switch 以及 PC 平台。随着育碧游戏回归 Steam，《渡神纪 芬尼斯崛起》应该会在不久后正式在 Steam 发售。

游戏介绍：

你将作为主角芬尼斯，拯救陷入黑暗诅咒的希腊诸神。 挑战神话中的野兽，掌握众神的传奇力量，并在一场史诗大战中对阵堤丰 —— 希腊神话中最危险的泰坦。 挑战传说中的怪物 独眼巨人，美杜莎，米诺陶洛斯…… 你将面对神话怪物，并在快节奏的空中战与白刃战中，灵活运用众神赐予你的能力与武器，与他们激烈交锋。 驱使天神之力 奥林匹斯山的众神赐福于你。你将使用他们的能力斩奸除恶，解决上古谜题，并探索这个宏大的世界。

该作支持中文字幕和音频，推荐配置需要 3 代 i7 + GTX 970。

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