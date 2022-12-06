蔚来汽车推送 Banyan 1.2.0 更新，带来多种新功能

IT之家 12 月 6 日消息，前几天，蔚来举办了一场线上沙龙，主题为 Aspen、Alder 以及 Banyan 三大智能系统的版本更新。目前蔚来 NT 2.0 平台 ET7、ES7 和 ET5 所搭载的 Banyan・榕系统已经更新到了 1.2.0 版本。

IT之家简单科普一下蔚来三代系统之间的区别以及对应的车型。

Aspen：系统中文名：白杨。搭载车型：ES8、ES6、EC6

Alder：系统中文名：赤杨。搭载车型：2022 款 ES8、ES6、EC6

Banyan：系统中文名：榕。搭载车型：ET7、ES7、ET5

据介绍，Banyan 新版本带来了守卫模式、车机待机模式，可远程查看车外实况，支持 ET7-车辆近距召唤、ET7-全新调音风格，上线黑胶专区，还支持低温充电预热等功能。

此外，新版本新增 ET7 全新调音风格及“主驾”音场模式，提供更丰富的杜比全景声内容，上线网易云音乐、火山车娱和咪咕视频三款全新应用。

守卫模式：为用户在离车锁车后提供全方位的爱车守护。通过多种感知方式精准检测，当发生其他人或车接近车辆、剐蹭碰撞或非法入侵等多种事件时，系统将根据预设的三级预警机制录制现场视频，并将严重报警事件及时告知车主。

远程车外实况功能：关打开后可以使用蔚来 App 扫描可信任设备下的二维码，完成加密认证后，车主与功能授权用户可通过 App 远程实时查看车辆周围环境。

新增车机待机模式：在用户离车下电后车机将处于待机模式，再次上电后系统可以实现快速启动。

新增音场模式选择：当用户收听 5.1 和 7.1.4 音源时可以切换至主驾模式。

新增对中控屏与仪表屏亮度自动调节功能开关的语音控制、阅读灯亮度调节的语音控制、英文版系统界面。

新增锁车后支持 FOTA 软件包下载功能：当用户离车落锁后 FOTA 软件包将允许下载，节省下载时长，优化软件升级体验。

提升座椅加热功能的温度，体感更加舒适。

优化手机钥匙感应解闭锁策略，解决了用户在离车落锁后很快返回车辆时，车辆没有靠近解锁的问题。

此外，ES7 新增 HUD 以及后排多媒体控制屏亮度自动调节功能开关的语音控制，新增对前后排压力舒缓开关以及控制压力舒缓模式的切换的语音控制功能；ET7 新增全新调音风格并对原有调音进行了替换。

新增外后视镜加热与一键折叠的 QA 快捷控制开关；

新增左右车门和车窗儿童锁分别控制的选项，通过长按 QA 快捷控制菜单中的车门和车窗儿童锁可以进行左侧或右侧的独立控制。

新增 HUD 以及后排多媒体控制屏亮度自动调节功能开关的语音控制。

新增对前后排压力舒缓开关以及控制压力舒缓模式的切换的语音控制。

与驾驶相关的升级，相同的部分仅有一个：新增用户换挡失败后仪表屏内换挡保护图标的显示。而三款车型的具体升级细节如下：

ES7：

新增拖挂钩辅助线功能，在打开泊车影像视图后将出现一条从车位中心点延伸出来且居中显示的轨迹线，以帮助用户对齐拖车钩便于挂钩。

优化辅助通过功能，在打开辅助通过功能并锁车离开后，车辆会保持辅助通过的悬架高度且不退出。

ET7：

优化辅助通过功能，在打开辅助通过功能并锁车离开后，车辆会保持辅助通过的悬架高度且不退出。

优化在二代换电站换电时的悬架高度，当用户换电下单成功后，车辆会自动将车身高度调整为标准高度。

优化部分低速工况下的悬架舒适性。

修复偶发的车辆休眠唤醒后驾驶模式自动切换问题。

3）充电、换电相关

这部分的更新细节，三款车都是相同的，分别为：

新增低温充电预热功能，功能开启后，当用户发起导航去超充站时，车辆会根据当前电池温度、到达超充站的距离以及剩余续航里程等因素来综合判断，确保车辆能够到达超充站的前提下，在合适时机自动开启电池充电预热，节省快充时给电池升温的时间，提高快充效率。

新增对换电订单相关流程的语音交互支持，能够实现换电下单和取消订单的全程语音交互，换电体验更加便捷。

4）辅助驾驶

辅助驾驶方面，三款车共同的升级项为：优化 SAPA 视觉融合泊车辅助功能在光线较暗或车位线不清晰时的车位识别能力，同时在泊车过程中遇到障碍物时会留有更大的安全距离，让泊车更安心。

ET7 多了一个更新项目：新增车辆直线召唤功能，帮助用户更好地应对在狭窄车位泊车、取车的场景，可以通过 NIO App 控制车辆沿车身方向直线前进和后退一段距离，当前仅支持蓝牙方式进行连接。