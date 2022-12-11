中国移动杨杰：手机上网平均资费已下降 95%，户均月流量提升 360 倍多

IT之家 12 月 11 日消息，自从 2015 年开展“提速降费”以来，中国联通、中国移动、中国电信三大运营商在这方面不断进行改革，不断落实政府工作报告要求，进一步推动网络提速降费，提升网络和服务质量。

中国移动董事长杨杰在 12 月 11 日举办的 2022 中国移动全球合作伙伴大会上介绍了该公司最新的成果：

在提速降费上，中国移动手机上网平均资费下降 95%，月户均流量提升 360 倍多；

在普遍服务上，中国移动助力独龙族聚居区率先迈入 5G，支撑实现行政村“村村通宽带”；

在科技抗疫中，中国移动高效保障远程办公、居家生活、网课学习等，大数据行程卡累计调用 500 多亿次；

在信息安全上，中国移动实施不良全国集中治理模式，构筑网络安全屏障。

IT之家曾报道，今年上半年中国移动 5G 相关投资达 587 亿元，截至目前，中国移动在全国已累计开通 5G 基站超 110 万个，占全国 5G 基站比例超过 50%。

据介绍，中国移动在 5G 时代牵头 5G 国际标准，申请专利稳居全球第一阵营，而在布局 6G 时代，中国移动主导发布 6G 相关 20 余本白皮书，提出 6G 总体架构设计，目前已累计申请 6G 专利 400 + 件，发布 6 项业界领先的技术原型样机。

此外，中国移动还填补多领域技术空白，如自主研发物联网芯片、物联网操作系统、5G + 北斗高精度定位等。