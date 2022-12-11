李想：2023 年最重要的是理想 L7 的交付和纯电车型的发布及交付

IT之家 12 月 11 日消息，理想汽车本周公布了 2022 年第三季度未经审计财务业绩，理想汽车本季度收入总额达人民币 93.4 亿元，季度交付量达到 26,524 辆。

IT之家了解到，理想汽车于第三季度实现营收 93.4 亿元，同比增加 20.2%；季度交付量达到 26,524 辆，同比增长 5.6%。家庭六座旗舰 SUV 理想 L9，在首个完整月交付达 10,123 辆，已连续两个月蝉联中国大型 SUV 销量冠军。

在财报公布后的问答环节中，李想针对理想汽车 2023 年的重点进行了解答，例如 L7 交付和纯电车型发布。

李想表示：预估理想 L9 每月交付辆在 8,000-11,000 辆之间，理想 L8 为 10,000-14,000 之间，而目前对理想 L7 销量做判断则为时过早； 预计 2023 年第一季度会看到理想不错的交付量表现，同时理想汽车在 2023 年 Q1 表现将会好于市场大盘。

对于业界备受关注的理想首款纯电车型，他表示将会在 2023 年发布，明年最重要的就是理想 L7 的交付和首款纯电车型发布与交付。

研发方面，理想汽车今年全年的研发在 70 亿元的水平，明年研发开支计划预计在 100 亿到 120 亿元之间；其中底层系统研发超于车型研发，研发费用更多在平台研发方面。

被问及特斯拉等车企降价的问题时，李想表示价格调整对订单量没有太大影响，友商降价对理想汽车影响不大，因此明年开始价格战的概率不大。

对于上海明年取消插混车型绿牌的问题，李想表示：政策变化确实对于理想在上海地区销量有影响，也要考虑其他因素，就是大部分买理想的消费者他们是升级车辆，而不是买第一辆车；理想汽车将会在上海推出新的销售政策，总体而言，上海在总的销量中占比并不是很多，接下来理想汽车也会推出纯电车型。

他认为，生产稳定后，理想 L9 预计月交付会在 8000 辆 —11000 辆之间，理想 L8 的月交付基本会在 10000—14000 辆之间。

今年第四季度，理想汽车预计实现交付量 45000 辆至 48000 辆，同比增长 27.8% 至 36.3%；收入总额预计为 165.1 亿元至 176.1 亿元。

此外，理想汽车正在积极自研 800V 高压纯电平台的组件，包括功率芯片、功率模块、电控、电机、传动系统，目标成为首批推出高压纯电车辆的汽车厂商之一。