小米、OPPO、vivo、联想应用商店现已上线大屏专区

IT之家 12 月 11 日消息，金标联盟官方本周表示，联盟厂商自 2022 年发布《ITGSA 大屏设备应用适配白皮书》以来，一直在筹备应用商店大屏专区上线事宜。本月小米、OPPO、vivo、联想应用商店已陆续上线大屏专区，完成大屏适配的应用将在大屏专区进行展示。

▲ 图源：金标联盟

IT之家了解到，大屏用户可以直接进入大屏专区下载高度适配的大屏应用。应用除不包含未适配表现以外，满足以下标准：

大屏显示： 核心功能页面无严重的界面呈现问题，用户可以完成核心功能操作。应用核心页面布局正常，非核心页面布局存在轻微错乱但不影响使用。

大小屏切换：良好适配需要达到大小屏切换可接续的能力，不会出现显示或功能异常，无显示过大变形，页面元素明显变少问题。

大屏应用未适配表现如下：

兼容问题： 应用在大屏或大小屏切换时发生闪退、黑屏等问题。

布局问题： 应用页面存在布局严重错乱、内容仅显示一半、多个页面或一级页面内容重叠严重、同类型控件大小不一致。

显示问题： 应用一二级页面内容存在严重拉伸、放大、遮挡、截断等问题。

功能问题：菜单无法点击影响功能使用、运营类弹窗巨大且无法关闭。

此外，金标联盟指出，折叠屏的出现是近年来智能手机的重大创新。现阶段，在硬件准备相对充分的背景下，软件生态还存在部分问题，为了降低开发者们针对多品牌和多设备的适配成本，金标联盟联合众多厂商发布了《ITGSA 大屏设备应用适配白皮书》，参考白皮书内容，开发者、设计师能快速将自己的应用适配到大屏设备上。