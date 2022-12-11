R7 标压 + 2.2K 屏：ThinkPad neo 14 笔记本 5199 元 3 期免息

联想 ThinkPad neo 14 笔记本 2022 锐龙版上架于 2022 年 6 月 8 日，R7 6800H + 16GB + 512GB 首发价 6499 元。

京东双十二大促期间，活动价为 5699 元，下单领取 400 元优惠券，晒单返价值 100 元 E 卡，到手价为 5199 元：点击查看。

支持白条 3 期免息，联系客服登记可领鼠标。

IT之家了解到，联想 ThinkPad neo 14 系列是今年的新产品线，定位为高能创作产品系列。

该系列笔记本薄至 17.9mm，轻至 1.47kg，配备 2.2K 16:10 显示屏，100% sRGB 色域。

配置方面，ThinkPad neo 14 的锐龙版将可选 R5 6600H 和 R7 6800H，最高 54W 性能释放，标配 16GB LPDDR5 6400 内存。

ThinkPad neo 14 笔记本采用全新的智能散热系统，搭配高性能低噪音的 70mm+S 形双风扇。搭配加厚热管与超薄散热鳍片，以立式转轴设计拓宽风道，实现极速散热。智能管理方面，ThinkPad neo 14 采用 Intel vPro Essentials 主动管理平台技术，搭载配套的联想终端远程管理软件。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】