“南袁北杨”俱往矣：我国著名水稻专家杨振玉逝世，享年 95 岁

IT之家 12 月 11 日消息，据辽宁省农业科学院消息，我国著名水稻专家、杂交粳稻奠基人、辽宁省科技功勋奖获得者、辽宁省农业科学院水稻所研究员杨振玉先生，因病医治无效，于 2022 年 12 月 8 日 5 时 09 分在辽宁省人民医院逝世，享年 95 岁。

公开资料显示，杨振玉 1927 年 11 月出生于江西省丰城，1949 年 9 月考入上海复旦大学，1951 年 1 月从上海复旦大学参军，先后在杭州中国人民解放军航空预总、中国人民解放军第一航校、中国人民解放军西北空军任战士、学员和无线电员。1954 年 8 月至 1957 年 12 月在沈阳农业大学农学专业学习。1958 年 1 月毕业后一直在辽宁省农科院水稻研究所从事水稻杂交粳稻科研工作，先后担任国家“863”课题主持人、北方杂交粳稻工程技术中心主任、水稻所学术委员会主任、杂交稻育种研究室主任，兼任农业部杂交水稻专家顾问组成员、辽宁省第六届政协委员、辽宁省科协副主席、沈阳市政府科学顾问等职，2000 年 11 月退休。

▲ 图源辽宁省农业科学院

上世纪七十年代，杨振玉首创“籼粳架桥”技术，将部分籼稻遗传成分导入粳稻品种中，成功选育了世界第一个“人工制恢”粳型恢复系 C57，丰富了粳型恢复系资源，率先攻克了品种间杂种优势不强的世界性难题，并在我国北方实现了杂交粳稻的大面积种植，开杂交粳稻利用之先河，使我国成为世界上最先应用杂交粳稻的国家，为世界稻作文化做出了突破性的贡献。

作为国家“863”课题水稻高技术研究北方合作单位主持人，他在理论上弄清了北方低温对光温敏不育系表达的限制，摸清籼粳杂种 F1 的可利用与非可利用优势。实践上，培育出两系亚种间培矮 64S 系列组合，在黄淮海地区大面积的示范。八十年代育成了杂交粳稻恢复系 C418, 进一步丰富“籼粳架桥”理论的内涵，使北方杂交粳稻再上一个新台阶。九十年代又育成了广占 63S 不育系及其系列组合，累计推广面积达 5000 余万亩。2001 年，“杂交粳稻育种的理论与方法及其骨干亲本的选育与应用”研究获辽宁省政府科技进步一等奖；2013 年，参与完成的“两系法杂交水稻技术研究与应用”课题研究获得了国家科技进步特等奖。

上世纪八十年代，杂交粳稻以技术专利方式转让美国、日本等 14 个国家，随后多次被邀请赴日本、菲律宾、美国等国家进行杂交粳稻的考察、技术指导和合作交流，使中国先进的杂交粳稻技术走向世界，为世界水稻生产发挥了重要作用。

IT之家了解到，水稻界有“南袁北杨”的说法，南袁是袁隆平，北杨就是指杨振玉。“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平，于 2021 年 5 月 22 日 13 点 07 分在湖南长沙逝世，享年 91 岁。随着杨振玉的逝世，中国水稻界的“南袁北杨”传奇就此远去，但他们的功勋将永远留在人们心中。