神十四航天员平安回家，带回了空间站生长的水稻

IT之家 12 月 5 日消息，今天凌晨，神十四航天员平安抵京。据央视记者从中国科学院获悉：目前，第三批空间科学实验样品已顺利返回并交付。

据了解，我国完成在空间水稻全生命周期培养实验，这在国际尚属首次。返回的 3 个生物样品冷包中，装载的就是水稻和拟南芥的实验样品。水稻和拟南芥种子经历了 120 天的空间培育生长，完成了从种子到种子的发育全过程，是国际上首次在轨获得水稻种子。目前，返回水稻和拟南芥样品一部分已做固定处理，水稻种子将由科学家继续培养。

IT之家了解到，神十四乘组在轨期间，从 7 月 29 日注入营养液启动实验，至 11 月 25 日结束实验，水稻和拟南芥种子在中国空间站内经历了 120 天的空间培育生长，完成了种子萌发、幼苗生长、开花结籽这一“从种子到种子”的发育全过程。这是国际上首次完成的水稻全生命周期培养实验。期间，航天员在轨进行了三次样品采集，包括孕穗期水稻样品、拟南芥开花期样品及水稻和拟南芥种子成熟期样品。采集后，开花或孕穗期样品保存于零下 80 摄氏度的低温存储柜中，种子成熟期样品保存于 4 摄氏度低温存储柜。

后续，科学家将对返回样品进行分子生物学、细胞学和代谢等相关分析，通过检测及分析研究，解析空间微重力对于拟南芥和水稻作用的规律和分子基础，为进一步创制适应空间环境的作物和开发利用空间微重力环境资源提供理论依据。

同时返回的还有 4 盒无容器材料实验样品。无容器材料实验柜是国内首个、国际上第二台在轨成功运行的同类实验设施，到目前为止已实现在轨稳定运行 590 余天，顺利完成了 7 盒材料样品在轨实验，成功加热样品 73 颗。

3 名航天员安全返回地面为神舟十四号飞行任务画下圆满句号。在轨期间，他们与地面配合完成了中国空间站“T”字基本构型组装建造，与神舟十五号航天员首次完成在轨交接班，见证了货运飞船与空间站交会对接最快世界纪录等众多历史性时刻。后续，他们将进行为期半年的恢复训练，经观察评估后，转入正常训练。