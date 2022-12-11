小米 MIUI 14 正式发布：超小系统固件，全新个性视觉体验

IT之家 12 月 11 日消息，在今晚召开的小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会上，小米产品总监、MIUI 体验总负责人金凡正式发布了全新 MIUI 14 操作系统。

数据显示，MIUI 的第 12 年，全球月活跃用户达到了 5.64 亿。发布会上，金凡表示，MIUI14 系统将展开“剃刀计划”，包括系统精简、应用清理和通知管理，“让系统身轻如燕，轻巧如初”。

系统精简：超小固件、内存占用，超少不可卸载应用；

应用清理：重复文件只存一份，压缩低频应用；

通知管理：常驻通知一滑关闭，新装应用通知需授权。

IT之家了解到，MIUI 14 搭载全新 MIUI 光子引擎，给安卓底层内核“动手术”，并将这一能力开放给三方应用开发者，实现系统更流畅、三方也流畅、应用更省电，三方应用能耗节省最高 22%。

隐私方面，MIUI 14 进一步强化端侧隐私能力。全本地计算，零数据上云，已覆盖 30 + 系统场景；图片提取文字全本地计算，提取快、识别准；视频会议实时双语字幕，记录翻译更保密。

设计方面，MIUI 14 带来了更丰富的个性视觉体验，包括多变大图标和花宠小摆件等。其中，多变大图标支持每个图标 4 种尺寸，让桌面变得更有趣；花宠小摆件则是可互动的桌面萌物，让桌面焕发生机。

互联互通方面，MIUI 互联互通，两大互联中心，覆盖十亿设备。小米数据显示，这一次，全新高速互联总线让耳机发现速度提升 50%，手机电视连接速度提升 12%，流转时图片传输速度提升 77%。

金凡表示，“以人为中心，连接人与万物”是 MIUI 的互联互通理念。以人为中心，意味着要关注人的感知，符合用户直觉。MIUI 14 小米妙享中心新增耳机流转，支持一拖即连、快捷设置、跨设备控制等。

一拖即连：拖动耳机挂件，无需配对，轻松直连；

快捷设置：点击耳机挂件，音频设置随心选；

跨设备控制：耳机连接任一设备，点击均可控制。

同时，新版米家还带来了简单易用的自动化，让家更智能。以往需要十步的复杂操作，如今三步实现，包括第一步选择需要自动化的设备，第二步点击自动化，第三步点击创建、设置完毕。智能家居方面，新版米家让智能家居更易用、更省心。

易用自动化：多选设备，轻松创建自动化；

自动归纳：归纳高频使用的 4 类设备，并按房间分组；

全场景通知：安防报警，多端同步提醒；

本地控制：响应速度快 3 倍，断网都能用。

值得一提的是，MIUI 14 带来全新家人服务功能，包括家人账号、共享云空间、共享相册。

家人账号：最多 9 人组成家庭，和你爱的人共享服务；

共享云空间：黄金以上会员可共享云空间，数据独立；

共享相册：汇集全家回忆，还可设置为家庭屏保。

此外，MIUI 14 也为家里的孩子和长辈做了贴心设计，支持与孩子约定使用时长，通过屏幕时间管理培养好习惯；还可实时查看长辈健康数据，心率血氧异常设备主动通知。

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