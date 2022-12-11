4999 元起，小米 13 Pro 正式发布：骁龙 8 Gen 2、一英寸大底主摄、2K OLED 曲面屏、IP68

IT之家 12 月 11 日消息，在今日晚间的小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会上，在推出小米 13 标准版后，小米 13 Pro 手机也正式发布，售价 4999 元起。

《3999 元起，小米 13 正式发布：骁龙 8 Gen 2、IP68、超窄边框直屏、徕卡三摄》

小米 13 Pro 拥有四款配色，其中白、黑、旷野绿都采用陶瓷后盖，远山蓝采用“科技纳米皮”材质，更抗磨损。陶瓷版厚 8.38mm，重 229g，素皮版厚 8.7mm，重 210g。

小米 13 Pro 搭载了一块 6.73 英寸 3200×1440 三星 E6 OLED 双曲面屏，搭载小米超动态显示技术，支持 1920Hz PWM 调光、 1~120Hz LTPO 刷新率、HDR 10、HDR 10+、杜比视界、HLG 显示，全局亮度 1200nit、局部激发亮度 1900nit。

性能方面，小米 13 Pro 同样搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，LPDDR5X 内存（8533Mbps）、UFS 4.0 闪存（3.5GB / s），《原神》原画质运行 30 分钟，平均帧率 59.9fps。

该机拥有 4820mAh 电池，支持 120W 有线秒充和 50W 无线秒充，以及 10W 无线反充，DOU 续航达 1.29 天，还配备小感量无线充电技术，以及小米澎湃电池管理系统。

影像方面，小米 13 Pro 搭载三枚徕卡专业镜头，包括 1 英寸的 50MP 索尼 IMX 989 主摄，以及 50MP 超广角 + 50MP 长焦，其中 75mm 长焦采用 3P + 3P 浮动镜头模组，可 3.2 倍光学变焦，70 倍混合变焦，实现从近处 10cm 到远处无穷远皆可对焦。

小米 13 Pro 系列还支持 5G 双卡双通来电不断网、WiFi 体验提升、小米最大尺寸 X 轴马达、IP68 防尘防水。

IT之家了解到，小米 13 Pro 的价格为：