3999 元起，小米 13 正式发布：骁龙 8 Gen 2、IP68、超窄边框直屏、徕卡三摄

IT之家 12 月 11 日消息，在今日晚间的小米 13 系列 & MIUI 14 新品发布会上，小米 13 正式发布，售价 3999 元起。

《4999 元起，小米 13 Pro 正式发布：骁龙 8 Gen 2、一英寸大底主摄、2K OLED 曲面屏、IP68》

小米 13 采用高亮金属直立边框，搭载超窄边直屏，拥有旷野绿 、远山蓝、黑 、白四款配色。其中，远山蓝采用科技纳米皮后盖，号称抗紫外线 、黄变、侵蚀、脏污，其余三款为玻璃后盖，整机厚度 7.98mm，重量 189g。

小米 13 搭载 6.36 英寸定制超窄视觉四等边柔性直屏，配备 1.61mm 超窄边，93.3% 超大屏占比，采用 E6 发光材质，峰值亮度 1900nit，功耗降低 22%，支持全局 120Hz 高刷，应用还能逐一单独设置，还支持 DC 调光。

性能方面，小米 13 搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器、LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存，配备 4642mm² 超大 VC 液冷散热，拥有 4500mAh 电池，DOU 续航 1.37 天，支持 67W 有线快充、50W 无线快充、10W 反向充电，还配备了小米澎湃电池管理系统。

影像方面，小米 13 搭载了“徕卡超色彩影像”，小米与徕卡共建色彩数据库，针对数百万张照片进行机器学习，还针对 4700 种场景逐一进行色彩模型布局。

小米 13 搭载三颗徕卡专业镜头：

主摄 | Ultra 同款的徕卡专业光学镜头，HyperOIS 超级光学防抖；

长焦 | 全新升级的徕卡长焦，75mm 经典焦段，f / 2.0 大光圈；

超广角 | 120° 广阔视角。

此外，小米 13 支持 IP68 防尘防水、立体声双扬声器、NFC、红外等，数字车钥匙支持更多品牌。

IT之家了解到，小米 13 售价为：

8GB + 128GB 售价 3999 元

8GB+ 256GB 售价 4299 元

12GB + 256GB 售价 4599 元

12GB + 512GB 售价 4999 元

小米 13 还有 5 款限量定制色，12GB + 512GB 售价 4999 元，在小米商城限量发售，限量 5 万台，每人限购 2 台。