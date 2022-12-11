街机游戏中看似天真无邪的小兵，却隐藏着最邪恶的一面

记得当年玩《轩辕剑》时，在野外和山洞中总会遇到一些有“神经质”的敌人。

在开战之前居然还要和你说话，土匪要钱、剑客比武、妖怪抢亲、神仙求助、女妖诱惑...... 什么稀奇古怪的事都会遇到。

就算道貌岸然的神仙，也会在民间进行抢劫和勒索的活动，要是你不满足他的条件，就会随便给你栽一个罪名进行讨伐。

当然了，这些杂兵的交谈全都和剧情无关，在路上会出现很多次。

基本上看到了就直接开始干。

比较搞笑的是，其中一些妖怪也有串联，之前打败了一个妖怪，过一会儿就会出现两只来帮他报仇。

我最喜欢看到的对话：“路上遇到两只青蛙，是否要欺负？

在 RPG 游戏中似乎只有《轩辕剑》系列，才回在对战中加入一些比较有意思的对话。为那些看似“天真无邪”的杂兵强行加戏。

RPG 游戏，玩家一般是不大可能会在“低等杂兵”的手中翻车的，毕竟级别起来了，装备也起来了，除非杂兵隐藏着某个技能。

而在我们熟悉的街机游戏中，低等杂兵却个个都不简单，越是“天真无邪”的杂兵越是危险。相信在座的小伙伴都曾经在他们手上吃过亏吧！

当年玩街机游戏，收走你人头最多的是 BOSS 还是小兵呢？

街机游戏中的杂兵，一般分为：猴子、肥肥、大汉、精英怪、BOSS 级小兵

我们在面对血量超厚的肥肥和精英怪时，总是比较小心步步为营，因此很少翻车。

但是在遇到“面善”的敌兵时，总会放松警惕，却偏偏容易遭受一连串的暴击。

《三国志》

街机游戏中还能找到比《三国志》长矛兵更老实的杂兵吗？

估计很困难吧！毕竟这些家伙都是在站着让你杀的。

但是即使是长矛兵也要分“品种”的啊！

血量短的，几乎都没有什么威胁；血量长的，天生就有一股反骨

要是你把所有的长矛兵一视同仁的话，那就不好意思了。

这种情况出现的几率非常之高：

当年我们称之为“爆炒鱿鱼”，也就是三连击。要是被打中一下，反应不过来的话就会很惨很惨。相信在座的各位，都曾经经历过这种痛苦吧！

会摆拳的杂兵

也不知道从什么时候开始，清版过关游戏中最低等的杂兵几乎全都有“三连击”的技能，除了《三国志》长矛兵以外，其他拥有类似技能的杂兵也是让人烦躁。

《铁钩船长》中出场的第一只海盗，不仅仅拥有突刺的能力，而且还能三连击，要不是主角设定挨三下就要倒的话，估计还要挨一会儿。

《铁钩船长》中那些对于“幻影冲击”没有掌握好的人，在落地之后常常被打。吃下连击后最好躲开，毕竟受伤硬直很难反击。

要是你强行使用保险的话，那还不如挨三下算了。保险丢掉的血量更多啊！

历代《快打旋风》中都有那么一位比较烦人的杂兵，他们移动速度快，感觉就像是拥有闪现技能一样，随时可以跑到你面前进行偷袭。

而且他们的偷袭不是打一下，而是攻击好几次，不使用保险很难挣脱。

如要选择“十大最烦人的杂兵”，这两个家伙绝对可以上榜的。

即使是《圆桌骑士》这种简单粗暴的游戏，你也有可能被杂兵连续捅三次的。

明明挨打之后就少许无敌闪光，为何会在这些杂兵面前失去效果了呢？

想要破解这一招，只有在挨打的时候，马上拉后，什么都不用按，就会自动格挡。

《铁钩船长》

《铁钩船长》中最可恶的敌兵是什么？

自然是拿流星锤的壮汉、拿着粪叉子的胖子、会漫天飞行的忍者、拥有格挡能力的海盗兵，以及神出鬼没的二关 BOSS。

虽然这些杂兵比较可恶，但总算他们是坏在明处的。

游戏中有那么一只最最阴险的杂兵，那就是酒鬼。

酒鬼有三种颜色：

蓝色老实巴交；绿色喜欢喷火、黄色又喷火又摔酒瓶。

酒鬼在发疯之后可是六亲不认的啊，无论是主角队还是反派全都打翻。

比较搞笑的是，有时候主角被 BOSS 给抓住了，反而被这个酒鬼给救了。

《音速超人 2》

虽然是 SFC 平台的游戏，但是在游戏厅时期却非常火爆，游戏的打击感和操作性都非常不错，就是难度稍微有点大。

菜鸡玩家在没有掌握玩法之前，很有可能在面对第一个精英怪的时候就全部交代了，根本不知道攻击哪里。

基本上这两个杂兵到位，就没有玩家什么事了。

让你见识一下什么叫逃无可逃，避无可避。

最最低等的杂兵，只要稍微换一个颜色，就成为玩家惹不起的人物了。这一招似乎不是《暗黑破坏神》的专利

垃圾小兵换一个颜色就成为精英怪。

骷髅兵

不知道大家注意到没有，骷髅兵在几乎所有游戏中都是比较难缠的呢？

骨傲天表示，你说得有道理

《战斧》里面的骷髅兵，是非常罕见的可以能一套连招满血带走的小怪。当年《战斧》从来不跟骷髅兵打地面战，全部是跳跃连砍打飞。

《龙王战士》中的骷髅兵也很给力，当然了木乃伊也是天地不容的存在。

《魔法剑》中的骷髅比较灵活，其他杂兵大多不能跳跃，而骷髅因为身体比较轻，什么动作都做得出来，一旦玩家被包围，就是骷髅发挥的时候了。

另外，《名将》的电女、《三国战纪》刀兵、《神剑伏魔录》的杂兵也都曾经给玩家留下了不少“美好的回忆”，如今面对他们的时候，真的很想开无敌。

当年的《超级玛丽》中那只猴子，是否支配过你的恐惧呢？

街机已经成为了游戏发展过程的一段历史，然而多年来却一直受到怀旧玩家们的追捧。

如今已经是 00 后的世界了，各种新游戏层出不穷。

而我们这代玩家似乎早已心如止水，再好玩的新游戏也提不起兴趣。

闯荡了多年后，如今已过而立之年的我们回首往事时才发现，游戏厅那段无忧无虑的时光真的太奢侈了

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代