多款惠普暗影精灵 17 游戏本曝光：最高配备英特尔酷睿 i7-13700HX + RTX 4090

IT之家 12 月 12 日消息，根据硬件爆料者 @momomo_us 今天曝光的新品名单，惠普在新的一年在至少准备了六款不同的暗影精灵 17 系列笔记本电脑。

这些新的笔记本电脑均将采用英特尔尚未发布的 13 代酷睿-HX 系列处理器。此外，它们还将配备英伟达最新的 GeForce RTX 40 系列移动显卡。

HP OMEN 17 (13700HX+RTX4090+32GB+1TB) = 18881 LEI（约合 28130.48 元）

HP OMEN 17 (13700HX+RTX4080+16GB+2TB) = 15855 LEI（约合 23622.09 元）

HP OMEN 17 (13700HX+RTX4080+16GB+512GB) = 14818 LEI（约合 22077.09 元）

HP OMEN 17 (13700HX+RTX4070+16GB+1TB) = 11838 LEI（约合 17637.23 元）

HP OMEN 17 (13700HX+RTX4060+16GB+1TB) = 10587 LEI（约合 15773.39 元）

HP OMEN 17 (13700HX+RTX4060+16GB+512GB) = 10298 LEI（约合 15342.81 元）

从目前已知信息来看，酷睿 i7-13700HX 将具备 16 个内核 24 个线程，也就是 8 个 P 核和 8 个 E 核。据报道，最高可睿频至 5.0 GHz。

HP Omen 17 系列新机，单位为罗马尼亚列伊，来源：@momomo_us

目前英伟达还没有给出关于新显卡的任何消息，不过如果这些产品名上的显卡型号属实，那么我们可以过滤掉一些传闻，例如旗舰级型号可能被称为 RTX 4080 Ti 或 RTX 4090 的传闻。

值得一提的是，这个 RTX 4090 移动版将配备 16GB 的显存，与当前基于 Ampere 的旗舰产品 RTX 3080 Ti 笔记本电脑 GPU 一样。除此之外，RTX 4080 将配备 12GB 显存，而 RTX 4070 和 RTX 4060 仅有 8GB。

根据之前的传闻，RTX 40 移动版将于 1 月 3 日发布，同时英特尔也将发布其 Alder Lake-H / HX 系列移动处理器，届时IT之家将为大家带来更多报道。