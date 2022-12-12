iQOO 11 直屏手机今日开售：骁龙 8 Gen 2 + 自研 V2 芯片，3799 元起

IT之家 12 月 12 日消息，iQOO 11 系列于 12 月 8 日正式发布，其中 iQOO 11 今日 10 点全渠道开售，而 iQOO 11Pro 将于 12 月 29 日开售。

8+128GB 版本，3799 元

8+256GB 版本，4099 元

12+256GB 版本，4399 元

16+256GB 版本，4699 元

16+512GB 版本，4999 元

iQOO 11 标准版搭载第二代骁龙 8 及自研芯片 V2，而且标配了 2K 三星 E6 全感屏、三星 GN5 主摄。

配置方面，该机搭载高通骁龙 8 Gen 2 移动平台，LPDDR5X 内存，UFS 4.0 闪存（128GB 为 UFS 3.1），大面积不锈钢冲压 VC 均热板 4013mm²，散热总面积 24768mm²。

此外，该机采用 6.78 英寸 3200×1440 三星 E6 OLED 柔性直屏，144Hz 刷新率，支持 LTPO 4.0 和分区刷新技术，峰值亮度 1800nit，支持 1440Hz 高频 PWM 调光，JNCD≈0.26，DeltaE≈0.30，自研 XDR 显示引擎。

影像方面，该机采用前置 16MP（三星 S5K3P9），后置 50MP 主摄（三星 S5KGN5，1/1.57"，OIS）+ 8MP 超广角（豪威 OV08D，1/4"）+ 13MP 长焦（三星 S5K3L6，1/3"）。

其他方面，该机内置 5000mAh 电池，支持 120W 快充，提供赛道版、传奇版、曼岛特别版 3 款配色，前者厚 8.4mm，重 208g、另外两款厚 8.72mm，重 205g，支持 NFC、红外遥控、光学指纹，双 X 轴线性马达、屏下双控压感、封闭式立体双扬声器。

IT之家了解到，iQOO 11 适配多款 144Hz 手游，而且再次成为了 KPL / KIC 赛事官方指定用机。