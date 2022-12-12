苹果 iPhone 14 Pro 系列整体发货时间改善缓慢，但国内市场有明显缩短

12 月 12 日消息，据国外媒体报道，受疫情影响的 iPhone 14 Pro 系列主要代工厂，产能在逐步恢复，虽然尚未达到受疫情影响之前的水平，但随着产能的提升，iPhone 14 Pro 系列的发货时间，也有改善。

不过从分析师的追踪数据来看，在最近的一周，iPhone 14 Pro 系列整体的发货时间改善并不明显，但国内市场的发货时间有明显缩短。

分析师的追踪报告显示，iPhone 14 发布之后的第 14 周，就全球平均状况而言，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 在线预订的发货时间仍是 3 天，同第 13 周一样，Pro 系列的发货时间，则是由 29 天降至 27 天。

具体到主要市场，在美国市场上，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的发货时间由前一周的 4 天降至 3 天，Pro 系列的发货时间则依旧保持在 25 天，较此前一周没有改善；国内市场上，iPhone 14 Pro 系列的发货时间，已降至 32 天，较此前一周的 39 天有明显改善；在德国市场，Pro 系列的发货时间仍保持在 25 天；英国市场则是降至 26 天，较此前一周的 27 天略有缩短。

由于 iPhone 14 Pro 系列在产能方面依旧面临挑战，发货时间改善不明显，分析师也预计这可能会导致苹果截至 12 月底的 2023 财年第一财季更加疲软，但会推升下一财季的营收。