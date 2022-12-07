美国圣诞假期前，苹果 iPhone 14 Pro / Max 供应仍严重受限

IT之家 12 月 7 日消息，随着离美国圣诞节假期越来越近，苹果 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 机型的供应仍然受到严重限制，不太可能满足美国的假期需求。另一方面，其他一些产品，包括 iPad、Mac、低端 iPhone 机型、AirPods 等，将能够充分满足今年假日购物的客户需求。

iPhone 主要工厂的供应中断和持续限制意味着 iPhone 14 Pro 的供应量将严重不足。IT之家了解到，苹果在 11 月初表示，“我们预计 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的出货量将低于之前的预期，客户将经历更长的等待时间来接收新产品。”

临近假期，iPhone 14 Pro 的供应似乎还没有完全恢复。一个月前，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 高端机型发货等待时间是 6 周左右，现在发货等待时间是 3 周左右。虽然情况似乎略有改善，但 3 周的等待时间已不允许客户在假期前拿到 iPhone 14 Pro。

虽然无法在假期前订购和获得 iPhone 14 Pro，但苹果的其他产品阵容仍然供应充足。例如，根据苹果公司的在线商店，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 估计将在几天内到达客户手中，AirPods 3 和 AirPods Pro 2、新的 iPad 10、某些 Mac、Apple Watch 和 HomePod mini 也是如此。

《消息称苹果 iPhone 14 Pro / Max 将在今年 12 月末或明年 1 月初恢复全面生产》