分析称台积电明年营收超千亿美元，再创新高

IT之家 12 月 12 日消息，据台湾地区经济日报报道，受益于技术领先与生产规模扩大，法人估计台积电最快明年（2023 年）年度营收挑战千亿美元，同比增长 28% 再创新高，成为全球纯晶圆代工厂第一家年营收超千亿美元的厂商。

台积电一向不评论法人预估财务数据。台积电总裁魏哲家此前在法说会上指出，2023 年半导体产业恐陷入衰退，但台积电仍会是增长的一年。

另据台积电答复美商务部的文件内容，台积电预计 2022 年营收将达到约 780 亿美元（约 5428.8 亿元人民币），创新高，同比增长率约 30%。

IT之家了解到，法人指出，2023 年全球半导体业仍面临库存调整，但台积电 3 纳米产能开出并拥有定价优势，预计在相关先进制程开始贡献营收，以及其他所有制程均反映通货膨胀与生产成本提升而平均涨价 6%，价量齐扬带动下，有望助攻台积电明年度营收冲刺千亿美元。

台积电预计今年内在台湾地区南科量产 3 纳米，以晶圆 18 厂作为主要生产基地。台积电认为，3 纳米将是 5 纳米（N5）之后的另一个全世代制程，包含 N3E、N3P、N3X 等多元组合。其中，3 纳米今年量产，明年下半年量产 N3E，后年则规划 N3P 量产，以配合市场与客户需求。

此外，台积电也持续提升 5 纳米家族技术，包含 4 纳米延伸的 N4P 与 N4X 等，预计今年底 5 纳米家族将有超过 150 个产品完成设计定案，在车用等多元新应用加持下，有助台积电 5 纳米家族产能利用率维持高档。