Linux 6.1 正式发布：带来 MGLRU、初始 Rust 支持

IT之家 12 月 12 日消息,Linus Torvalds 抢在圣诞假期之前发布了最新的 Linux 6.1 内核稳定版,从此开启了 Linux 6.2 合并窗口。目前大家已经可以在内核官网找到相应的文件。

据介绍,Linux 6.1 内核系列集成了改进的页面回收代码的多代 LRU (MGLRU) 、初始的 Rust 语言支持(仍在构建中)、新的 AMD 平台管理框架、各种开源图形驱动程序改进、Btrfs 性能优化、Kernel Memory Sanitizer、Maple Tree 数据结构的引入以及许多其他硬件驱动程序工作。

Linus Torvalds 在今表示:

所以我们终于实现了这个重要的里程碑,虽然晚了一个星期,但也正因如此才会做得更好。我可以说 6.1 的状态比几周前要好得多,当时还有很大事情没有安定下来。 当然,这意味着就在假期之前(我也有一些节前的旅行),我们迎来了一个工作量巨大的地狱般的合并窗口,因此,虽然将发布推迟一周是正确的做法,但它确实使 6.2 合并窗口的时间变得很尴尬。

不过公告中并没有提及 Linux 6.1 是否是 LTS 版本。按照维护者 Greg Kroah-Hartman 的说法,Linux 内核的 LTS 通常会选取每年的最后一个内核版本,但如今 Linux 6.1 恰好赶在年末发布,所以按照常理来说它可能就是 LTS 版本,但 Carl Dasantas 提出了不同的看法。

他表示 Linux 6.0 或 5.19 更合适作为 LTS 版本,因为 Linux 6.1 有 Rust,很多社区都对 Rust 犹豫不决,如果有一个除了 5.15 之外不支持 Rust 的 LTS 会更好,可以让 LTS 过渡更加顺利。

但目前尚不清楚最后会选择哪一个, kernel.org 上的 longterm (LTS)版本也还没有更新。

Linux 内核 6.1 特性

Linux 6.1 的一个主要升级在于对 Rust 的主线 (实验性) 支持。IT之家了解到,Rust 是一种“多范式、通用编程语言”,在开源领域呈现出滚雪球般的势头不断壮大。

此外,Linux 内核 6.1 的另一个新增功能是 Multi-Generational Least-Recently-Used 功能(MG-LRU),不过它默认情况下不会启用。据介绍,它可以优化页面回收机制,并在重内存负载情况下提高性能。

Linux 6.1 还包含了对 Btrfs 文件系统性能的一系列性能改进,例如额外的 io_uring 集成,调整 sysfs 导出;以及“FIEMAP 速度显著提高”。

其他方面,新版本还支持 erofs 文件系统的跨文件系统共享数据,对 EXT4 文件系统进行了一系列的修复、清理和调整。

值得一提的是,PinePhone Pro 现在也已经可以运行 Linux 6.1 内核,就像索尼 Xperia 1 IV、三星 Galaxy E5, E7 和 Grand Max 等旧手机。此外,Linux 6.1 现在还提供了一个用于 PinePhone 键盘的输入驱动程序。

新版本还完事了任天堂 HID 驱动,以至于“廉价手柄都可以与之兼容”,罗技驱动程序现在支持所有蓝牙设备 HID++,而且还可以自动检测高分辨率滚动能力。

Linux 6.1 还将提供一系列新的音频硬件支持,包括对 Apple Silicon 的初步支持,对 AMD Rembrandt 开放固件 (SOF) 的支持,以及对联发科 MT8186 SoC 的支持,预计将会在新的 ChromeBook 中有所应用。

新版本还为一些设备带来了来自 XPad 内核输入驱动程序的支持,包括初代 Elite 和 Elite 系列 2 上的 Xbox One Elite 手柄,还有 Hori Fighting Commander ONE 手柄 (包括 Xbox 模式)、8BitDo Pro 2 有线手柄,以及一系列 Wooting 键盘,包括 Wooting ONE、Two, Two HE 和 60HE。

除此之外,6.1 版本还包括了下一代 CPU 和 GPU 的基础支持,包括未来 Ryzen 平台管理框架的新驱动程序代码,以及英特尔“Meteor Lake”芯片的管道(plumbing); 并继续努力适配 Intel Arc Graphics DG2 / Alchemist。

其他变化:

内核地址消毒剂 (KMSAN) 已合并

支持更多龙芯 LoongArch 架构 CPU

内核可以在 EFI 系统上以与体系结构无关的方式解压缩 + 启动

通过 EDAC 驱动程序更快地实现英特尔内存错误解码

枫树数据结构支持

对创建用户命名空间的能力进行新的安全控制

内核会打印出发生分割错误的 CPU 内核

总体而言,Linux 内核 6.1 提供了一系列新功能和改进,同时还增强了基于 Linux 的系统的性能和安全性。这些改进将使得 Linux 成为更完善、更灵活的操作系统,能够满足更多用户的需求。