Linux 6.1 正式发布：带来 MGLRU、初始 Rust 支持

IT之家 12 月 12 日消息，Linus Torvalds 抢在圣诞假期之前发布了最新的 Linux 6.1 内核稳定版，从此开启了 Linux 6.2 合并窗口。目前大家已经可以在内核官网找到相应的文件。

据介绍，Linux 6.1 内核系列集成了改进的页面回收代码的多代 LRU (MGLRU) 、初始的 Rust 语言支持（仍在构建中）、新的 AMD 平台管理框架、各种开源图形驱动程序改进、Btrfs 性能优化、Kernel Memory Sanitizer、Maple Tree 数据结构的引入以及许多其他硬件驱动程序工作。

Linus Torvalds 在今表示：

所以我们终于实现了这个重要的里程碑，虽然晚了一个星期，但也正因如此才会做得更好。我可以说 6.1 的状态比几周前要好得多，当时还有很大事情没有安定下来。 当然，这意味着就在假期之前（我也有一些节前的旅行），我们迎来了一个工作量巨大的地狱般的合并窗口，因此，虽然将发布推迟一周是正确的做法，但它确实使 6.2 合并窗口的时间变得很尴尬。

不过公告中并没有提及 Linux 6.1 是否是 LTS 版本。按照维护者 Greg Kroah-Hartman 的说法，Linux 内核的 LTS 通常会选取每年的最后一个内核版本，但如今 Linux 6.1 恰好赶在年末发布，所以按照常理来说它可能就是 LTS 版本，但 Carl Dasantas 提出了不同的看法。

他表示 Linux 6.0 或 5.19 更合适作为 LTS 版本，因为 Linux 6.1 有 Rust，很多社区都对 Rust 犹豫不决，如果有一个除了 5.15 之外不支持 Rust 的 LTS 会更好，可以让 LTS 过渡更加顺利。

但目前尚不清楚最后会选择哪一个， kernel.org 上的 longterm （LTS）版本也还没有更新。

Linux 内核 6.1 特性

Linux 6.1 的一个主要升级在于对 Rust 的主线 (实验性) 支持。IT之家了解到，Rust 是一种“多范式、通用编程语言”，在开源领域呈现出滚雪球般的势头不断壮大。

此外，Linux 内核 6.1 的另一个新增功能是 Multi-Generational Least-Recently-Used 功能（MG-LRU），不过它默认情况下不会启用。据介绍，它可以优化页面回收机制，并在重内存负载情况下提高性能。

Linux 6.1 还包含了对 Btrfs 文件系统性能的一系列性能改进，例如额外的 io_uring 集成，调整 sysfs 导出；以及“FIEMAP 速度显著提高”。

其他方面，新版本还支持 erofs 文件系统的跨文件系统共享数据，对 EXT4 文件系统进行了一系列的修复、清理和调整。

值得一提的是，PinePhone Pro 现在也已经可以运行 Linux 6.1 内核，就像索尼 Xperia 1 IV、三星 Galaxy E5, E7 和 Grand Max 等旧手机。此外，Linux 6.1 现在还提供了一个用于 PinePhone 键盘的输入驱动程序。

新版本还完事了任天堂 HID 驱动，以至于“廉价手柄都可以与之兼容”，罗技驱动程序现在支持所有蓝牙设备 HID++，而且还可以自动检测高分辨率滚动能力。

Linux 6.1 还将提供一系列新的音频硬件支持，包括对 Apple Silicon 的初步支持，对 AMD Rembrandt 开放固件 (SOF) 的支持，以及对联发科 MT8186 SoC 的支持，预计将会在新的 ChromeBook 中有所应用。

新版本还为一些设备带来了来自 XPad 内核输入驱动程序的支持，包括初代 Elite 和 Elite 系列 2 上的 Xbox One Elite 手柄，还有 Hori Fighting Commander ONE 手柄 (包括 Xbox 模式)、8BitDo Pro 2 有线手柄，以及一系列 Wooting 键盘，包括 Wooting ONE、Two, Two HE 和 60HE。

除此之外，6.1 版本还包括了下一代 CPU 和 GPU 的基础支持，包括未来 Ryzen 平台管理框架的新驱动程序代码，以及英特尔“Meteor Lake”芯片的管道（plumbing）; 并继续努力适配 Intel Arc Graphics DG2 / Alchemist。

其他变化：

内核地址消毒剂 (KMSAN) 已合并

支持更多龙芯 LoongArch 架构 CPU

内核可以在 EFI 系统上以与体系结构无关的方式解压缩 + 启动

通过 EDAC 驱动程序更快地实现英特尔内存错误解码

枫树数据结构支持

对创建用户命名空间的能力进行新的安全控制

内核会打印出发生分割错误的 CPU 内核

总体而言，Linux 内核 6.1 提供了一系列新功能和改进，同时还增强了基于 Linux 的系统的性能和安全性。这些改进将使得 Linux 成为更完善、更灵活的操作系统，能够满足更多用户的需求。