7000MB/s+1T 仅 769 元：Solidigm（原英特尔）固态硬盘大促

Solidigm P44 Pro PCIe 4.0 SSD 固态硬盘上架于 10 月 26 日，速度可达 7000 MB/s，发售价为 849 元。

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IT之家了解到，P44 Pro 顺序读取速度最高可达 7,000 MB/s，顺序写入速度可达 6500MB/s，4K 随机读取速度为 1400k IOPS，4K 随机写入速度为 1300k IOPS。在 Solidigm 的测试中，其功耗仅为 5.3W。此外，P44 Pro 提供 512GB、1TB 和 2TB 三种容量选择。

官方表示，该固态硬盘采用领先的 NAND 技术打造而成。与强大的软件相结合后，该款产品能够为要求严苛的应用提供出色的性能支持。P44 Pro 是迄今为止 Solidigm 推出的最强大的客户端 SSD，也是业界优秀的发烧级固态硬盘。它具备快速启动和加载能力，以及游戏发烧友和内容创作者梦寐以求的快速保存功能。P44 Pro 凭借卓越的电源效率大大减少了功耗过高和过热所引起的性能下降，从而实现了稳定的峰值性能。

IT之家了解到，Solidigm 原隶属于英特尔存储业务，目前是 SK 海力士在美国的独立子公司。Solidigm 总部位于美国加州圣何塞，拥有近 2000 名员工，在全球 20 个地区设有办事机构。

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