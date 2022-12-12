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7000 MB/s ：三星 980 PRO 1TB 固态硬盘 769 元大促

2022/12/12 8:54:15 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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三星 980 PRO SSD 国行版固态硬盘于 2020 年 9 月 22 日上架，其为消费型 PCIe4.0 NVMe SSD，发售价为 1899 元。

京东双十二大促期间，活动价 799 元，下单领取 30 元全品券，到手价为 769 元：

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另外三星 980 固态硬盘也在双十二大促中，上市价 999 元，活动价 599 元，凑单 1 元商品，叠加上方 30 元全品券，到手价为 569 元：

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三星 980 PRO SSD 1TB 版本的连续读写速度可分别达到 7000MB/s 和 5000MB/s，随机读写的 IOPS 值为 1000K / 1000K。

采用了标准的 M.2 2280 规格，可用于 AMD 的 X570 平台和英特尔的 Z490 (Rocket Lake) 平台。

980 PRO 针对处理数据密集型应用进行了优化，是处理 4K 和 8K 内容、玩图像密集型游戏的消费者和专业人士的选择。所有关键组件，包括定制的 Elpis 控制器，V-NAND 和 DRAM，均在内部进行设计，可充分发挥 PCIe 4.0 的潜力，这使 980 PRO 能够提供高达 7,000 MB/s 和 5,000 MB/s 的顺序读取和写入速度，以及高达 1,000K IOPS 的随机读取和写入速度。

IT之家了解到，980 PRO 具有出色的热控制解决方案，可有效提高可靠性，三星 980 PRO 在控制器上涂覆了镍涂层，并在固态硬盘背面采用铜箔散热标签，同时配备动态散热保护技术，有效散热减少性能波动。这些创新的散热功能保证这款 SSD 保持紧凑、纤薄的 M.2 外型。

三星 980 固态硬盘 是三星首款 DRAM-Less 固态硬盘，采用了主机内存缓冲（HMB）技术，可将 SSD 直接链接到主机处理器的缓存。

这项技术与三星电子第六代 V-NAND 技术以及优化的控制器和固件相结合，使 980 固态硬盘能够提供高达 3,500MB/s 和 3,000MB/s 的顺序读写速度，随机读写入性能高达 500K 和 480K。

三星表示，新升级的智能 TurboWrite 2.0 技术通过在驱动器内部分配更大的缓冲存储区域，提供了与 970EVO 相比更显著的持续性能。

对于使用超大文件或运行高画质游戏的用户，三星魔术师管理软件 6.3 版本中新增的“全功率模式”使固态硬盘能够以高性能连续运行，以实现不间断的工作和娱乐。此外，由于其具备先进的散热设计，消费者无需担心固态硬盘过热问题。

凭借三星 980 系列固态硬盘提供的动态散热保护技术、镀镍控制器和散热器标签解决方案，即使长时间使用用户也可以享受稳定可靠的性能。与以前的 970 EVO 固态硬盘相比，本款固态硬盘还提供高达 56％的电源能效改进，使笔记本电脑用户可以更好地管理电源使用情况。

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