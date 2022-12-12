花椒直播母公司花房集团登陆港交所，周鸿祎为第一大股东

IT之家 12 月 12 日消息，花房集团今日正式登陆香港联合交易所，股票代码 3611，其保荐人为海通国际和建银国际。过去三年，累计营收超百亿元。

数据显示，花房集团开盘价 3.29 港元，较发行价 2.8 港元上涨 17.5%。招股书显示，花房集团是一家互联网公司，拥有花椒直播、六间房、HOLLA 等产品，主要领域为娱乐直播、海外业务。

IT之家了解到，花房集团 2019 年-2021 年，分别实现 28.31 亿元、36.84 亿元、46.00 亿元的营业收入和 7.06 亿元、10.11 亿元、12.23 亿元的毛利，营收和利润均保持稳步增长。

截至 2022 年 5 月 31 日，花房集团的累积注册内容创作者数达到 1103 万人。花椒及六间房付费用户留存率分别达 72.2% 及 67.9%。

值得注意的是，花房集团第一大股东为 360 集团创始人周鸿祎，其通过奇虎 360、花椒壹号及花椒贰号控制花房集团约 38.21% 股权； 第二大股东为宋城演艺，通过 Global Bacchus Limited 持股为 37.06%，花房飞腾通过 Blossom Bliss Limited 持股为 6.25%。

这之前，360 集团孵化的 360 数科、鲁大师也分别在美股和港股上市。360 数科还于 2022 年 11 月 29 日在港交所上市。这意味着，360 董事长周鸿祎在两周时间内在香港接连收获两个 IPO。