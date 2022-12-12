台积电产能利用率在明年上半年预计降至 80%，5nm / 7nm 都将下滑

12 月 12 日消息，据国外媒体报道，在居家办公及学习设备等需求强劲，对芯片有强劲需求的推动下，晶圆代工商台积电的产能自 2020 年上半年以来持续紧张，产能利用率长时间处在高位，营收不断创下新高，季度营收更是连续两个季度超过芯片巨头英特尔。

但在连续多年产能紧张、保持高速增长之后，台积电的产能利用率在明年可能也会面临考验，已有相关报道称他们明年的产能利用率将下滑。

从报道来看，台积电整体的产能利用率，在明年上半年预计将降至 80%，7nm 及 6nm 制程工艺的产能利用率降幅将会最大，5nm 和 4nm 制程工艺的产能利用率，从明年 1 月份开始预计也将下滑。

值得注意的是，在台积电近几个季度的营收中，7nm、6nm、5nm 及 4nm 制程工艺，所占的比例超过了 50%，是他们主要的营收来源，这 4 大先进制程工艺的产能利用率下滑，就将波及他们的营收，也将影响到他们的利润。

由于台积电是当前全球最大的晶圆代工商，客户群体庞大，所占的市场份额也远高于其他厂商，如果他们的产能利用率下滑，大概率也意味着其他厂商也不会乐观。

在上周，也曾有外媒在报道中称，在进入四季度之后，韩国多家晶圆代工商的产能利用率急剧下滑，预计在明年上半年会下滑更多。