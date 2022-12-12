1699 元起，大上科技首款 6.7 英寸墨水屏手机显示器 Link 开启预约

IT之家 12 月 12 日消息，大上科技首款 6.7 英寸墨水屏手机显示器 Link 今日正式开启预约，售价 1699 元起。

这款墨水屏手机显示器采用 6.7 英寸墨水屏，支持 300PPI 显示，屏幕本身不发光，无蓝光、无频闪，且能够兼顾显示不同尺寸手机的画面。

大上科技表示，墨水屏手机显示器 Link 可以高速同步显示手机画面，还是用户熟悉的手机、系统和图标，Link 只是让手机变了一种类纸化的显示形式。这款设备不仅能同步显示手机画面，还可以通过触屏，直接反向操控用户的手机，也是一部独立的手机。用户可以把普通手机放在一边，直接使用和把玩 Link。

据介绍，墨水屏手机显示器 Link 内置 DASUNG Turbo 墨水屏高刷技术，可流畅显示手机画面，比如秒开微信、微博、知乎、1GB 大文件，还配备了柔和、均匀、优质的双色温前光，亮度和色温均可调节，也可完全关闭。

设计方面，墨水屏手机显示器 Link 提供幻影蓝、深空灰两种颜色，搭配轻薄铝合金机身，最薄处 8mm，采用 CNC 一体雕刻技术。

IT之家了解到，墨水屏手机显示器 Link 共有三个版本。其中，Link 安卓版和 Link 苹果版需要配置电池坞保护套（可选购 5000mAh 或 6800mAh），即可以无线连接用户的手机；墨水屏手机显示器 Link 有线版是以有线的形式连接有视频输出功能的手机（比如部分华为、三星、锤子等），机身更轻薄、更低功耗。