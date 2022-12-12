红白机游戏“体型越大越废材”的 BOSS，对准命门两三下就能攻破

在你的记忆中，红白机游戏中体型最庞大的 BOSS 是来自什么游戏中的呢？

这就不得不提到哪款名为《最终任务》的射击游戏了，当年被盗版商直接称为《空中魂斗罗》，算是趁了一波热度吧！不过游戏质量的确可圈可点，在当年也是比较流行的，而且不少玩家已经练到了一命通关的境界。

（当时的不少游戏都设置了男女双主）

美版和日版的人物形象差距很大，而且都是以 1P 男主的形象为主要宣传。

当年我们一直以为这款游戏真的和《魂斗罗》有关，毕竟两位主角也是红裤子和蓝色裤子，人物形象非常相似。

游戏玩法和街机游戏《失落的世界》极为相似，但和 CAPCOM 也没有任何关系，是一家名为 NATSUME 公司开发发行的。

游戏的全地图：是不是感觉比较面熟？

游戏中最庞大的 BOSS 则是四关，我们从一开局就面对 BOSS，然后在它身上绕了一圈，期间至少用了十几分钟。没错，这个 BOSS 体型大到绕一圈都费劲，可以想象一下。

如下图，小编不将主角圈出来的话，估计你都看不到吧！比蚂蚁还小。

然而即使如此庞大的 BOSS，在主角面前却什么都不是。它的所有炮台都能各个击破，它不会将火力集中，要不然主角没有生路。

对街机游戏比较熟悉的玩家，会在不少飞行类射击游戏中发现相似场景。其中《雌虎战机》最终 BOSS 战也是如此。一出场就面对 BOSS，然后对准弱点各个击破，将每个环节全都进行破坏，最后直接面对卫星。

在红白机游戏中，不少 BOSS 都是看上去气势十足，但真的操作起来就会发现这些 BOSS 全都是外强中干。

《最终任务》的最终 BOSS，看上去的确够狠，而且还用一个骷髅头来镇场面，但说实话真的很好打啊！弱点也太明显了吧！

那么，还有哪些游戏中的 BOSS 看上去气势很强，却是虚有其表呢？

《龙牙》

除了《魂斗罗》其他凡是一碰就死的游戏都很难成为爆款。

特别是类似《龙牙》这种，一碰就死不说，而且敌人还多，还不容易被打中，死了还要重头开始的游戏，绝对不可能成为现象级游戏的。

不过游戏也有一定程度的创新，在吃到不同武器时可以变身成为不同的形态。特别拿到圣剑和棍子后，基本上就无敌了，就算是 BOSS 也是秒。

游戏中体型越大的 BOSS 越是废材，只要保住圣剑不变身，到了 BOSS 场景就稳赢。

当年玩这款游戏，一直没有见过最终 BOSS，难度大而且盗版是循环关卡。

使用链子或者飞镖打 BOSS，挑战性一下就起来了，半天都打不死。

《魂斗罗》

《魂斗罗》也是如此，体型越大的 BOSS 往往死得很快，甚至有可能被秒杀了。弱点直接暴露出来。玩家只要拥有满火力，加上一定的技巧就能秒杀。

岩兽魔神像、阴兽魔神像、天王鬼、天王创魔心和阴兽都曾经享受过这个待遇！

以前在打三关 BOSS“岩兽魔神像”时，我们甚至都难得打触手，直接对着嘴巴突突。最后 BOSS 的头部和触手一起爆炸。

初代和 2 代的 BOSS 都比较脆。

后期岩兽魔神像在 4 代中再次出现，此时我们才知道它的真正实力。以前菜鸡主要还是 8 位机无法将它的“残忍”程度刻画出来。

在已经被打死的情况下还要追杀玩家很长一段路。

如果说《魂斗罗》系列最弱的 BOSS 是天王创魔心，相信在座的小伙伴都不会持反对意见的吧！

只要有加速的 L 或者 S，我就敢直接上前和它拼命，在异形孵化出来之前绝对可以干爆它。过关之后奖励 50 万，随随便便也有一条命啊！值得拼！

在初代中，整个八关都是在天王鬼的肚子里面，可以说是该系列最大的 BOSS。

3 代虽然也能遇到这玩意，但绝对不能拼硬，加了防御和血量，而且异形孵化的速度极快。

《宇宙巡航机》

该系列每个版本都会给玩家留一个彩蛋，最终 BOSS 都是最垃圾的。

甚至不需要你打，你看它几眼就死了

无论是街机版还是 FC 版，都有一个传统。

一关 BOSS 体型巨大，但是弱爆了，无论有没有火力都可以实现秒杀。最终 BOSS 基本上没有战斗力，甚至我们能在不开一枪的情况下通关。

但是在中间的这些关卡中难度却极大，BOSS 攻击方式很另类。

只要熬过了前面的关卡见到最终 BOSS，那闭着眼睛都能打过去，甚至有的是直接对话，剧情后 BOSS 主动爆炸。

《松鼠大作战 2》

最让人省心的 BOSS，他的宗旨就是：你别动手，我自己来

说实话，这款游戏最佳体验绝对是队友互坑，至于闯关那都是不务正业。

互动性最好的游戏，可以用箱子砸队友，或者将队友举起来的设定，打破了红白机游戏的玩法限制，硬生生将一款过关类游戏变成了“友尽”的导火索。

别说是一起玩到大的小伙伴，就算是亲兄弟玩这游戏也得干架，每次上手之后都不是过关而是置对方于死地。

要是父子、父女一起玩的话，那就是比较和谐的画面：“这里你跳不过去，我把你举过去！”

《火炮》

这款游戏最怕的不是体型巨大的 BOSS，反而是那些敏捷高，蹦蹦跳跳的 BOSS。

很多人觉得难度大，就是因为大部分都是生化 BOSS，一个比一个蹦得起。

你是不是也吃过这家伙的亏？

体型比较大的 4 关 BOSS，虽然弱点比较小，却是最好对付的。只要注意导弹的位置和炮弹发射的时机，就能轻松拿下。

另外还有：

《鸟人战队》的 BOSS 看上去不怎么大，但这其实是主角们进行机器人合体之后看到的效果了。在原设定中的体型相当于哥斯拉级别。

《洛克人》

《Punch-Out》最后出现的 BOSS 体型巨大，别说打压都压死了吧！

《忍者龙剑传》

现在玩玩新游戏，总感觉就是走一个流程，不愿意再去研究细节，通关之后索然无味。

有时候玩玩那些评分很高的游戏，也都感觉一般般，不知道怎么评上高分的。

或许就是游戏心态变了吧！

闲暇之余，我还是喜欢回味一下那些老游戏。

总能又让我回忆起了那段无忧无虑的青葱岁月。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代