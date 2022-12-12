天马微电子展示自研全息裸眼 3D 显示技术：分辨率超 100PPD，景深超 3 米

IT之家 12 月 12 日消息，据天马微电子消息，12 月 8 日，为加快全息 3D 显示技术的应用推广，由天马主办的“面向未来显示的技术与应用探索 — 全息 3D 显示技术合作研讨会”在沪成功召开。

会议期间，天马展示了自主研制的“10.4”全息 3D 显示原型样机”，实现了全息裸眼真 3D 显示，具有超高分辨率（>100PPD 角分辨率）、超大景深（>3m）、人眼可自由聚焦无晕眩等特性，整体性能达到业界领先水平。

▲ 图源天马微电子

IT之家了解到，现有的 3D 技术有多种类型，但基本原理皆局限于双目视差伪 3D，仅能实现数厘米的 3D 深度，无法展现虚拟世界的广阔纵深。

天马在全息 3D 显示领域进行深度开发，基于在 LTPS LCD 上的积淀，设计制造了特殊的空间光调制器等全息显示组件，配合相干激光背光，成功产出全息 3D 显示原型样机。

▲ 图源天马微电子

全息 3D 显示基于光的衍射原理，通过空间光调制器来精确控制光波前上各点的相位和振幅，还原出等同于真实 3D 物体的光波，支持用户自由聚焦、不会导致辐辏调节冲突以及晕眩不适，可以获得最自然的观看体验。从技术原理上看，全息 3D 显示可以实现接近无限的 3D 深度、且图像角分辨率不随深度变化。