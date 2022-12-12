钉子户还能再战，大神基于安卓 11 魔改制作小米 6 的 MIUI 14 刷机包

IT之家 12 月 12 日消息，小米昨日晚间正式发布了 MIUI 14，基于 Android 13 打造，带来了多项功能改进，并推出了首批开发版。

作为“钉子户”的小米 6 用户无法得到官方的 MIUI 14 升级，但已经有民间大神出手了。昨日凌晨，酷安大神 Amktiao 发布了小米 6 的 MIUI 14 体验版，基于 Android 11 魔改。

据介绍，该刷机包包含的特性有：

1.MIUI 14 新增的端侧隐私模式

2.新增的大文件夹 / 图标自定义

3.桌面宠物（没啥用，徒增功耗）

4.MIUI 14 的光子引擎阉割版

5.最低保留应用减少至 5 个（电话、短信、相机、设置、应用商店）

6.小米 6 旧版本上的已修复但未更新的补丁同步到此版本

从 Amktiao 放出的截图可以看到，该系统为 MIUI 14.0.3。想要尝鲜的小伙伴可以自行使用第三方 REC 刷入，记得备份数据。

▲ 图源酷安用户 Amktiao

IT之家了解到，MIUI 14 开发版已向首批机型推送，包括：

小米 12S Ultra、 小米 12S Pro、 小米 12S、 小米 12 Pro 天玑版、小米 12 Pro、小米 12、小米 12X、小米 MIX4、小米 11 Ultra、 小米 11 Pro、小米 11、 小米 11 青春版、小米 10S、 小米 Civi 1S、 小米 Civi、 Redmi K50 至尊版、Redmi K50 电竞版、Redmi K50 Pro、 Redmi K50、 Redmi K40S、 Redmi K40 游戏增强版、Redmi K40 Pro+、Redmi K40 Pro、 Redmi K40、Redmi Note 11T Pro+、Redmi Note 11T Pro、Redmi Note 11 Pro+、 Redmi Note 11 Pro、Redmi Note 10 Pro

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