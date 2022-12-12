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宁德时代再次出手，子公司入股奇瑞控股

2022/12/12 19:15:50 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 12 日消息，近日，奇瑞控股集团有限公司发生工商变更，股东新增宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司，持股约 3.73%，后者为宁德时代新能源科技股份有限公司全资子公司。

值得一提的是，今年 4 月，立讯有限公司也入股了奇瑞控股集团有限公司，持股约 19.88%。

IT之家了解到，宁德时代和奇瑞系此前已经有过合作，6 月 21 日，宜宾时代凯翼新能源科技有限公司注册成立，该公司由宁德时代和凯翼汽车共同成立，持股比例分别为 51% 和 49%。而凯翼汽车是宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司、奇瑞汽车股份有限公司、四川省宜宾普什集团有限公司三方控股的国有股份制企业。其中，奇瑞汽车持股比例为近 48%，为第二大股东。

如今宁德时代子公司入股奇瑞控股，是否意味着双方加强合作呢？双方目前都没有给出回应。

今年 11 月，奇瑞集团销售新能源汽车（含新能源乘用车和商用车）13,025 辆，1-11 月份累计销售 220,918 辆，同比增长 147.9%。

截至 2021 年 9 月 30 日，宁德时代已投资 75 家企业，合计认缴金额达 154.6 亿元。在新能源汽车制造方面，宁德时代投资标的包括哪吒汽车、阿维塔科技、极氪汽车、爱驰汽车、北汽蓝谷等

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关键词：宁德时代奇瑞

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