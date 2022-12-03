消息称现代电动汽车明年将广泛搭载宁德时代 CTP 麒麟电池

IT之家 12 月 3 日消息，据 The Elec 报道，现代汽车公司正计划明年在其新的电动汽车上应用宁德时代的电池组技术。

消息人士称，这项技术将电池单元直接放入电池组，而不需要模块，将首先在新的轻型电动车型号上采用，如起亚 Ray。

然而，这家汽车巨头将使用镍基电池，而不是磷酸铁锂（LFP）电池。特斯拉也采用了中国电池制造商的 CTP 技术，其在中国销售的车辆使用磷酸铁锂电池。

宁德时代的 CTP 技术已进入第三代，该公司声称其最新的迭代技术比传统的 4680 电池的密度高出 13%。

该技术还通过在电池之间放置垂直结构和材料来吸收冲击，从而提高耐用性。

现代汽车公司此举将意味着，在未来会使用更多由宁德时代制造的电池，而来自 LG 能源解决方案和 SK On 的电池可能会减少。

这家韩国汽车制造商还计划从其中国电池供应商那里进口更多电池，用于在韩国本地销售的汽车型号。

IT之家获悉，此前宁德时代表示，CTP 3.0 麒麟电池系统集成度创全球新高，体积利用率突破 72%，能量密度可达 255Wh/kg，轻松实现整车 1000 公里续航。麒麟电池将于 2023 年量产上市。据介绍，宁德时代通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持 5 分钟快速热启动及 10 分钟快充。