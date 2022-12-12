SA 机构：2022 年华为鸿蒙 HarmonyOS 手机全球份额将达 2%

IT之家 12 月 12 日消息，Strategy Analytics 研究报告预测，在中性情况下，2023 年全球智能手机销售量将同比下降 5%。在今年各种因素影响下，消费者对新智能手机设备的需求进一步减弱。

与 2022 年 6 月的版本相比，SA 机构提高了 2023 年华为鸿蒙 HarmonyOS 操作系统的智能手机销售预测数字。这家中国厂商凭借其 4G 产品组合成功地稳定了其全球表现，其在国内市场的表现也超出了预期。报告显示，2022 年，华为鸿蒙 HarmonyOS 手机全球份额将达 2%。

同时，该报告降低了对苹果 iOS 系统的销售预测数字，主要是苹果产品的制造供应链出现了剧烈波动。2022 年 iOS 手机份额将为 18%。2027 年这一份额将为 17%。

IT之家获悉，该报告也降低了安卓系统的销售预测数字，因为安卓系统在不利的市场条件下受影响最大。除了需求疲软之外，主要的安卓系统供应商还面临着库存过剩的问题，以及在地缘政治紧张和全球化趋势下海外市场的强劲阻力。2022 年安卓手机份额将为 80%。2027 年这一份额将为 83%。

尽管如此，在报告预测期内，安卓仍将是全球市场上最大的智能手机操作系统，拥有大约 80% 的销量份额。苹果 iOS 将获得稳健的增长，受益于华为在高端市场衰落以及传统设备和新 SE 设备对低价格段的渗透。

SA 报告称，尽管鸿蒙 HarmonyOS 操作系统的初步表现超出了报告预期，但考虑到华为在智能手机领域的前景黯淡，并假设政府不强加干预本地厂商对操作系统的决定，对其未来仍持谨慎态度。