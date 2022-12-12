TrendForce 集邦预测：2022 年 Q4 苹果 iPhone 出货量将超越三星手机成为第一

IT之家 12 月 12 日消息，由于经济衰退后需求不振，许多国家 / 地区的通货膨胀率达到历史新高，全球智能手机市场并没有迎来令人鼓舞的数字。在这种情况下，市场研究公司 TrendForce 集邦一份研究报告指出，在 2022 年第四季度，苹果 iPhone 将在市场份额方面击败三星电子。

根据 TrendForce 数据，2022 年第三季度的全球智能手机市场出货量为 2.89 亿部，比上一季度下降 0.9%，比去年同季度下降 11%。苹果手机将迎来巨大的增长，其市场份额预计将从 2022 年第三季度的 17.6% 飙升至第四季度的 24.6%。这将有助于苹果在 2022 年第四季度超越三星，成为全球智能手机市场的领导者。

IT之家了解到，在出货量方面，三星只比上一季度增加了 3.9%，出货量为 6420 万部。BusinessKorea 指出，持续的库存压力、低需求和半导体短缺将进一步降低三星在第四季度的出货量，将影响其在全球智能手机市场的地位。

另一方面，苹果 iPhone 在 2022 年第三季度出货量为 5080 万部，并呈现出稳固的增长趋势。由于对 iPhone 14 / Pro 系列的需求增加，苹果第四季度的市场份额预计将继续增长。目前排名第三至第五的中国企业小米、OPPO 和 vivo，预计在 2022 年第四季度都将失去一些市场份额。TrendForce 还预测，中国智能手机制造商在未来将面临重大挑战。这是因为中国本土市场对智能手机的需求出现萎缩以及印度经济增长缓慢。