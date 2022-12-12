深开鸿联合天津港集团发布“津鸿”系统：基于开源鸿蒙 OpenHarmony 打造

IT 之家 12 月 12 日消息，天津港集团联合深圳开鸿数字产业发展有限公司（简称“深开鸿” ）近期发布了港口全面数字孪生技术底座 ——“津鸿 OS”。

“津鸿”是基于 OpenHarmony，专门面向港口行业打造的全场景分布式操作系统，是首次在港口行业商用的 OpenHarmony 行业发行版操作系统，其基于统一的标准、统一的架构、统一的数据规范来构建港口数字孪生的统一底座，华为港口工业互联网平台加持，可驱动多设备融合，打破硬件局限性、行业边界性，实现跨终端智能协同交互，并连接船、机、人、环境等港口全要素，全面打通各方数据，赋能设备运维、数字感知和辅助决策、数字看护等多个场景，助力港口业务高效运作，支撑打造全面工业互联网化的智慧港口。

IT 之家了解到，深圳开鸿数字产业发展有限公司（简称“深开鸿”）于 2021 年成立于中国深圳，基于开源鸿蒙 OpenHarmony，打造互通互联互享的 KaihongOS 数字底座，上承可视可管可控的超级设备管理平台，灵活扩展，柔性组合，聚合成全场景超级设备解决方案，实现更大范围的以软件定义硬件，打造智慧基建、智慧康养、智慧能源、智慧交通、智慧制造、智慧政务、智慧金融、智慧教育等多个行业变革。