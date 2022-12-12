Softears 首款单动圈私模定制 Tremolo 耳机上市：售价 4698 元

IT之家 12 月 12 日消息，据 Softears 软耳声学，旗下首款单动圈私模定制 Tremolo 入耳式耳机上市，售价 4698 元。

Softears 表示，已攻克设计壁垒，该耳机采用 N52 强磁镀铍振膜动圈，支持通导气流控制，还有止震抑制反射障板。

为了解决难题的结构设计，Softears 已经为广泛用户制作数千对定制耳机，拥有庞大的样本库，这对动圈私模耳机的设计有很大帮助，通过大量实验，成功解决单元的装配问题。

动圈调音相比动铁需要更严谨的前腔设计，动圈相比动铁在外围声学结构上要求更加严谨规范，在私模定制有限容积和每个耳道造型都不同的情况下，如何减少原生耳道结构对声音的限制成为首要的难题。

经过泄压后的部分声音会在腔体内反复进行反射，形成不利于听感的驻波，不同的人耳道内部腔体造型结构形状也完全不同，实际操作上驻波会变得完全不可控，严重影响听感。Softears 工程师们选择从源头入手，设计了杂波止震抑制反射障板与通导气流控制结构，从源头上抑制内腔反射形成的驻波。大流量侧向泄压前腔，内置吸声体，搭配反射扩散障板，减少驻波影响，提升膜片动态响应，可以带来澎湃低频和强悍声场。同时采用内泄压方式，减少声音的泄露。

IT之家了解到，该耳机使用 N52 磁体 10mm 超高性能动圈换能器，超大镀铍球顶＋无纹悬边结构设计，加持 0.035mm 大黑高张力音圈，使单元性能突破极限。拥有优秀频幅响应，瞬态响应和动态范围。

softears 相承严格标准，保证声音高度一致性，要求每对私模耳机都需要单独生产测试配对。

该耳机采用高扩展性的 0.78 双针接口，可以在不同的使用场景中替换不同线材。通常线材对音质影响的短板在于接插件的复杂电磁环境，为此 Softears 专门定制 10um 超密厚沉金插头插针，拥有远高于同类产品抗氧化性能及导电性能，真正在信号传输的短板上提高质量，切实地保障信号的还原。

Softears 的 Tremolo 机内线使用性能更好的 4N 纯银漆包线。采用 15 芯扭绞结构，表面包覆绝缘屏漆包蔽镀层。带来了更高的导通效率，有效降低机内阻抗。

配件包括 Softears 收纳皮盒、说明书、耳机线 (带有 0.78mm 插针和 4.4mm 平衡插头)、清洁布清洁棒、耳机收纳袋、4.4mm 平衡插头转 3.5mm 单端转换线。