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13.4 mm 复合镀钛振膜：OPPO Enco Air 2 果冻仓耳机 123 元新低

2022/12/12 9:42:23 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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OPPO Enco Air 2 果冻仓 TWS 耳机发布于 2022 年 1 月 4 日，升级 13.4 mm 复合镀钛振膜 + 全新 EncoLive 调音，日常售价为 199 元。

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IT之家了解到，这款耳机外观与前代相同，依然是半透明果冻仓造型，首发还推出了晨雾白配色，单耳重 3.5g；独立音乐续航时长达 4 小时，搭配充电盒可达 24 小时。

据介绍，这款耳机采用了 13.4 mm 复合镀钛振膜搭配全新 Enco Live 调音，同时在耳机腔体内还设置有低音导管，进一步提升了低音表现。

官方表示，经过 OPPO 蓝光技术研发专家团队科学调音，OPPO Enco Air2 的三频更均衡，能够满足用户对音质的高要求。此外，OPPO Enco Air2 还带来“脉冲低音”和“悠扬人声”两种全新立体音效。

其他方面，OPPO Enco Air2 采用蓝牙低延时双传方案，稳定性更高；还支持 AI 深度通话降噪功能；在开启游戏时还可通过三击耳机进入低延迟模式，显著改善游戏音画不同步、干扰断连等问题。

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