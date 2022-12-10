飞傲 FF5 可换线碳基振膜金属平头耳机发布，首发价 799 元

IT之家 12 月 10 日消息，飞傲 FF5 可换线碳基振膜金属平头耳机已发布，日常零售价 899 元，首发优惠价 799 元。于 12 月 10 日 20 点开售，首发优惠时间是 12 月 10 日 20:00:00-12 月 12 日 23:59:59。

IT之家了解到，飞傲 FF5 采用 14.2mm 大尺寸动圈单元，PU 悬边 + 碳基球顶复合振膜，隐藏式低频延伸声阻笛管设计，标配 4 股 392 芯单晶铜镀银耳机线，MMCX 可换耳机线设计，标配 3.5/4. 4mm 音频接头，扩散式声学后腔体设计，标配 6 对防滑硅胶环，精调频响曲线，采用 CNC 铝合金耳机壳。

飞傲声学团队首次将碳基振膜材料作为动圈振膜的球顶，应用在 14.2mm 大尺寸动圈单元上。相比较主打中、低频的 FF3，FF5 选用的 PU 悬边 + 碳基球顶的组合，能够赋予振膜质量更轻、刚性更强的物理特性。在发声器的源头上，就能够让振膜在高速响应时，表现出更好的高速瞬态表现，以及优秀高频解析力，减少振膜分割运动的同时，大幅度降低了非线性失真。

在听感上，FF5 低频下潜表现游刃有余，无论是乐器的共鸣还是和声的演绎，声音的整体氛围烘托得恰到好处。相比较传统的 FF3 平头耳机调音，FF5 的低频速度更快。与此同时，得益于全新的碳基振膜振膜材质，在中高频的解析力上得到大幅度提升，能明显感受到乐器清晰的边界，让人声的表现更为细腻。特别是在女声的表现上：当在聆听 Acappella、 Unplugged、吟唱风格等风格的曲目时，能够淋漓尽致地表现甜美音色，清新甘醇。

飞傲 FF5 采用唯美花瓣式造型设计，声学团队打造出带有声阻尼调节装置的扩散式声学后腔体，能够有效调节腔体空气阻尼顺性，将腔体内部分声波能量扩散到外界，以减少腔体的声波、降低驻波的产生，实现净化声音、提升低频弹性的听感效果。

飞傲 FF5 标配一条 4 股 392 芯单晶铜镀银耳机线：采用 7*14 编织方式，由每支 14 芯线编成一小股，再由 7 小股最终编制为一大股，共计 4 股 392 芯。更多的线芯能够明显增加线材的有效横截面积，增强电流的传输速率与稳定性。在编织方式上，采用利兹结构编绞，基于趋肤效应，增大电流通过导体表面，大大增强导电性能，完整传输音频的电信号。在听感上，与其他线材相比，在有效横截面积、速率、材质等多个维度上，让高频解析力得到明显的提升，声音更加细腻，细节更为丰富。

全新的平头式耳机 FF5，采用 MMCX 膨胀式耳机接口，拓展了可换线的玩法：无论是新线旧线，还是金线银线，为 HiFi 玩家提供了广泛的线材更换平台。与此同时，FF5 采用直旋式可换插头设计，标配 3.5/4.4mm 两种规格插头，可根据不同的音频设备，自由搭配音频插头。

女声的基频范围在 160Hz~1.2kHz，飞傲 FF5 以人声的基频、音准出发，将腔体谐振频率点控制在 127Hz，减少更低频率段所产生的浑浊、轰鸣感；适当提升人声较为敏感的 2k-4kHz，提升声音的通透度，让女声更清晰、明亮，声线更突出；得益于碳纤维材质的轻量化，FF5 的高频、极高频均有不错的表现，为人声的泛音，吉他、镲、小提琴等乐器提供更为清晰的边界性，让声音更有层次感。

飞傲 FF5 采用了铝合金作为壳体材质，在耐用性上达到更高的强度，整体的质量也得到明显减轻，单只耳机 3.4g。